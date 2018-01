PATRICK RAY PUGLIESE E MARTINA PASCUTTI SI SONO LASCIATI/ L'ex GF: "La mia nuova fidanzata è bellissima!"

Patrick Ray Pugliese, ex concorrente di due edizioni del Grande Fratello, presenterà la nuova fidanzata durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.

15 gennaio 2018 - agg. 15 gennaio 2018, 18.43 Fabio Morasca

Patrick Ray Pugliese a Pomeriggio Cinque (Web)

Patrick Ray Pugliese ha presentato la sua nuova fidanzata a Pomeriggio Cinque. L'ex concorrente del Grande Fratello ha esordito con una battuta: "E' da un anno che ho incontrato questa ragazza splendida e speciale. E' bellissima. Anche se veramente sono più carino io!". Nella parte del programma dedicata al gossip, hanno presenziato anche Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello, Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne, Patrizia Pellegrino, l'opinionista Patrizia Grappelli e il giornalista Riccardo Signoretti. A causa anche di un imprevisto (un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nello studio di Pomeriggio Cinque, costringendo la conduttrice Barbara D'Urso a mandare in onda la pubblicità in fretta e furia), Patrick Ray Pugliese non ha potuto presentare la sua nuova fidanzata al pubblico di Canale 5. La dichiarazione iniziale, quindi, è stata l'unica proferita in studio dall'ex concorrente del Grande Fratello. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

PATRICK RAY PUGLIESE A POMERIGGIO CINQUE

Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, si parlerà della fine della storia d'amore tra Patrick Ray Pugliese, due volte ex concorrente del Grande Fratello ed ex inviato di Striscia la Notizia, e Martina Pascutti, anche lei ex concorrente del reality show andato in onda sulle reti Mediaset negli scorsi anni. Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, Patrick Ray Pugliese presenterà al pubblico la sua nuova fidanzata. Tornando alla storia d'amore tra Patrick e Martina, i due si sono conosciuti durante la dodicesima edizione del Grande Fratello: nel corso di quell'edizione, infatti, tre ex concorrenti delle edizioni passate del GF fecero il loro ritorno all'interno della Casa; uno di loro era Patrick Ray Pugliese, gli altri due erano Ferdinando Giordano e Cristina Del Basso. Patrick e Martina si innamorarono proprio all'interno della Casa e la loro storia è proseguita per molto tempo anche nella "vita reale".

PATRICK E MARTINA: LA NASCITA DEL FIGLIO LEONE

Il 31 agosto 2013, Patrick Ray Pugliese e Martina Pascutti sono diventati genitori di Leone, il loro primo figlio. La fine della loro relazione non è notizia recente: Patrick e Martina, infatti, si lasciarono nel luglio 2016. Fu Martina ad annunciare la notizia attraverso il proprio profilo personale Facebook con il seguente messaggio: "Da qualche tempo ormai, abbiamo preso la decisione di non stare più insieme per svariati motivi. È stata una dura decisione, perché in queste scelte c'è sempre di mezzo un bambino, che non ne può nulla di questi cambiamenti". Martina Pascutti, in quell'occasione, decise di non entrare nei dettagli per quanto riguardava i motivi che hanno portato alla fine della sua storia d'amore con Patrick. La ragazza, però, aggiunse che la priorità era quella di garantire il benessere del piccolo Leone e di non fargli pesare minimamente la separazione dal padre. Come già annunciato, Patrick ha una nuova compagna e la presenterà oggi a Pomeriggio Cinque.

