Patrizia Pellegrino e Alberto di Monaco / “La storia è durata otto mesi, era molto esplicito!” (Pomeriggio 5)

Patrizia Pellegrino a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso: la campana racconta la storia d'amore di otto mesi con il Principe Alberto di Monaco che era molto passionale ed esplicito.

15 gennaio 2018 Valentina Gambino

Patrizia Pellegrino ospite oggi di Pomeriggio 5, racconterà anche del suo famoso incontro con Alberto di Monaco. Con lui l'attrice ha avuto una relazione durata circa otto mesi: “È durata otto mesi. C’incontrammo a Venezia. Trent’anni fa. Ero bellissima. Lui mi ripeteva che avevo lo stesso sorriso della mamma. Non perse tempo. Il primo bacio a Montecarlo, subito in macchina, appena mi venne a prendere all’aeroporto. Un ragazzo semplice e diretto come quelli della sua età”. Patrizia senza peli sulla lingua, ha raccontato anche come sono andati gli incontri intimi con lui: “Domanda troppo intima. Era molto esplicito e molto sciolto, per niente timido, gli piacevo molto”. L’attrice e conduttrice ha spiegato anche perché sia finita con il principe: “Era una relazione a distanza, lui tra Montecarlo e Parigi, io a Roma. Poi lui si freddò quando uscì il mio servizio su playmen”, queste le sue dichiarazioni intervistata da Diva e Donna. Anche Diego Armando Maradona era rimasto "vittima" del fascino dell'attrice: “Ci ha provato da matti e nessuno lo sa. Gli ho detto di no. Non mi piaceva. Lui sì era molto esplicito. Un Martello. Tutta Napoli lo voleva, lui voleva me, ma io non volevo lui. Era un re, un pazzo, ma a me piacciono i belli”.

Di recente, Patrizia Pellegrino, sempre ospite da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, aveva sollevato il malumore del pubblico per delle dichiarazioni. Parlando di sensualità, con Vittorio Sgarbi presente in studio, ha avuto modo di affermare: “Io non capisco perché continui a fare queste foto, capisco che sei un grande critico ma tu non sei un’opera d’arte. Un conto è vedere dei ragazzi muscolosi, quelli che fanno bene a mettere le loro foto sui social”. La Pellegrino durante la sua ospitata con la ruspante conduttrice napoletana, ha puntato il dito anche contro una professoressa sexy ospite in studio, signora molto formosa che porta la quinta di seno e le piace fotografarsi mostrando le sue grazie. “Io dico che bisognerebbe vedere foto di donne belle eleganti, non delle ciccione con la ciccia tutta di fuori, dovrebbero rendersi conto e non pubblicare foto sui social…”. Cosa dirà questo pomeriggio? Restare collegati sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset per poterlo scoprire.

