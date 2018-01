RIGOPIANO – VOCI DAL GELO/ Sul Nove il docufilm sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano (oggi, 15 gennaio 2018)

"Rigopiano, voci da gelo" andrà in onda oggi, lunedì 15 gennaio, alle 21.25 sul NOVE, a pochi giorni dall’anniversario della tragedia. Il film documentario è diretto da Marco Visalberghi.

15 gennaio 2018 Redazione

L'hotel Rigopiano dopo la valanga (LaPresse)

ALLA REGIA MARCO VISALBERGHI

Nella serata di oggi, lunedì 15 gennaio 2018, alle 21.5 su Canale Nove va in onda il docufilm “’Rigopiano - Voci Dal Gelo”, una ricerca attraverso documenti, voci, testimonianze per ricordare la tragedia dell'Hotel di Rigopiano investito da una valanga il 18 gennaio 2017. La regia del docufilm è stata affidata a Marco Visalberghi. Nel corso della sua carriera il regista si è cimentato e specializzato in ambiti documentaristici con collaborazioni importanti, come con Piero Angela durante il ciclo “SupeQuark” su Rai 1 votata in passato anche alla divulgazione scientifica di alto livello. In seguito Visalberghi, negli stessi ambiti, ha collaborato anche nella produzione di documentari per Discovery Channel, BBC, National Geographic Channel, confermandosi come uno dei registi di punta in ambito documentaristico in Italia. Sua è infatti la produzione di “Sacro Gra”, uno dei docufilm di punta in DocLab srl che ha visto alla regia il grande Gianfranco Rosi nel suo pellegrinaggio 'on the road' alla ricerca dell'autenticità dell'Italia contemporanea.

RIGOPIANO – VOCI DAL GELO, LA TRAMA DEL DOCUFILM

È passato quasi un anno da quando una valanga di neve, tronchi e detriti ha travolto l’hotel Rigopiano di Farindola. Era il 18 gennaio: l’Abruzzo era sommerso dalla neve, le strade erano interrotte, le comunicazioni rallentate, i paesi isolati. Quel giorno, sotto la valanga sono morte 29 persone. “Rigopiano – Voci dal Gelo” è il racconto, minuto per minuto, della tragedia attraverso le voci di chi l’ha vissuta in prima persona. Dalle domande degli ospiti, quando la neve continuava a scendere: “Il problema è che se non viene lo spazzaneve, qua davanti abbiamo un muro, non possiamo proprio uscire. Nevica, continua a nevicare”. Al momento in cui la valanga ha travolto l’hotel: “Dopo un po’ scendiamo in Spa e arriva la prima scossa di terremoto”, “C’era panico totale” e “Tutti erano con le valigie, all’ingresso, a voler pagare e uscire”, sono le parole dei sopravvissuti. E ancora: “Volevo aggrapparmi a qualcosa per non farmi trascinare” e “Mi è volato tutto addosso”. Attraverso materiali inediti e le testimonianze degli 11 sopravvissuti, verranno ripercorre le 62 ore dei sopravvissuti, sepolti sotto la neve a lottare contro ogni speranza.

