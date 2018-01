ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni del 15 gennaio 2018: Micol è figlia di Agostino o di Giorgio?

Romanzo Famigliare, anticipazioni del 15 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Agostino decide di scoprire la verità e si sottopone al test di paternità, ma si allontana dalla moglie.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

ROMANZO FAMIGLIARE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 15 gennaio 2018, andrà in onda la terza puntata di Romanzo Famigliare, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Agostino è ancora sotto pressione per la scoperta della gravidanza di Micol, mentre quest'ultima subisce le insistenze della madre. Emma vorrebbe infatti sapere chi è il ragazzo di cui non vuole rivelare il nome, ma la figlia non cede. In seguito, Gian Pietro suggerisce ad Agostino di portare Micol in una clinica di sua conoscenza, con la scusa che il personale sia di fiducia. Emma mostra qualche perplessità sull'interessamento del padre, mentre Agostino pensa che sia cambiato rispetto ad un tempo. Giorgio invece continua a pensare ad Emma e a come sarebbe stata la sua vita se fosse stato al posto di Agostino.

Durante la visita ginecologica, Micol ed Emma scoprono dal medico che il bambino potrebbe essere affetto da spina bifida e che sia quindi meglio procedere con l'aborto. In un secondo momento, Gian Pietro concorda con il ginecologo che la soluzione migliore per la nipote sia non avere il bambino. Emma invece incontra di nuovo Giorgio ed il tempo al suo fianco passa così in fretta che dimentica di prendere la figlia alla fine delle lezioni. Quella sera, Agostino scopre che Emma ha rivisto Giorgio, ma la moglie lo nasconde. Il giorno seguente, mentre Giorgio rivela a Gian Pietro di credere di essere il padre di Micol, Emma realizza che il ginecologo potrebbe essere stato convinto a mentire dal padre. Ottiene quindi che la figlia si sottoponga ad un altro controllo, scoprendo la verità. Più tardi, Jacopo, il figlio di Natalia e Gian Pietro, decide di lasciare la villa a causa dei contrasti con il padre.

Quella sera, la nonna di Ivan prepara le dosi di chetamina e le nasconde nel casco del ragazzo senza farsi vedere. Valeria invece continua apesarsi nel tentativo di perdere sempre più peso e invidiosa di Micol, decide di pubblicare sulla pagina social della scuola un post sulla sua gravidanza. Ore dopo, Agostino legge un messaggio inviato da Giorgio ad Emma, mentre quest'ultima vorrebbe denunciare il ginecologo ed il padre. Anche se Emma affronta Gian Pietro, rimane confusa di fronte alla proposta di prendere il posto della madre a capo della Fondazione Liegi. Nel frattempo, Agostino riceve una lettera anonima da qualcuno che gli svela la possibilità che Micol sia in realtà figlia di Giorgio. La discussione fra i due genitori viene ascoltata anche da Micol, che decide di scoprire chi è il suo vero padre. Dopo aver svelato a Giorgio di sapere tutto, Micol viene arrestata insieme a Ivan, che viene trovato in possesso di chetamina. Di fronte alla possibilità di mettere nei guai la famiglia, Ivan decide di andare in carcere, ma Micol convince Emma ad intervenire in suo favore. Le condizioni di Gian Pietro intanto peggiorano proprio quando la figlia accetta di diventare AD della Fondazione e Agostino viene informato di ciò che sta succedendo. Dopo un confronto con Giorgio, il Capitano inizia a credere che sia necessario capire se Micol sia davvero sua figlia.

ANTICIPAZIONI DEL 15 GENNAIO 2018, EPISODIO 3

Deciso a scoprire la verità sulla nascita di Micol, Agostino convincerà Emma a sottoporsi ad un test di paternità che chiarisca ogni dubbio. A discapito di quanto si era ripromesso all'inizio, il Capitano deciderà inoltre di allontanarsi dalle pressioni vissute in famiglia e di impegnarsi con maggior forza nel lavoro, optando per una vita in Accademia che non gli permetta di fare ritorno a casa. Sarà quindi sempre più al centro dello sguardo di Nicola, che non fa che rimanere rapita di fronte al fascino dell'ufficiale di Marina. Emma invece rivedrà ancora una volta Giorgio: il loro rapporto sembra come quello che avevano un tempo, fatto di risate e di leggerezza. L'ex fidanzato le permette inoltre di non rimanere schiacciata fra le angherie del padre e gli attriti con il marito, mentre continua ad occuparsi della Fondazione Liegi. Grazie al suo aiuto, la società riuscirà a ritrovare il suo antico splendore.

