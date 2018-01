STEFANO DE MARTINO / La famiglia organizza una festa a sorpresa: presente anche Gilda Ambrosio

La famiglia di Stefano De Martino ha organizzato una festa a sorpresa prima della sua partenza per L'Isola dei famosi. Presente anche la fidanzata Gilda Ambrosio.

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

È ormai tutto pronto alla partenza di Stefano De Martino per l'Honduras: l'invitato de L'Isola dei famosi sabato ha raccontato a Verissimo di avere già preparato le valigie e di essere emozionato per questa nuova avventura che gli permetterà di mettersi alla prova anche in un ruolo decisamente inedito per lui. Intervistato da Silvia Toffanin, l'ex ballerino di Amici ha chiarito anche come siano i suoi attuali rapporti con Belen Rodriguez, precisando come il loro comportamento sia più che civile per il bene del figlio Santiago. Ma il discorso è passato anche alla sua attuale situazione sentimentale: Stefano ha professato di essere single, precisando di volersi godere la vita dopo la fine del suo matrimonio con la modella argentina. Dunque le voci che lo vedrebbero falla scorsa estate al fianco della fashion blogger Gilda Ambrosio sarebbero inesatte? Difficile crederlo...

Stefano De Martino e la festa a sorpresa della sua famiglia

La prima puntata de L'Isola dei famosi andrà in onda il 22 gennaio e Stefano De Martino a breve dovrà salutare amici e parenti per la nuova esperienza che lo terrà lontano dall'Italia per circa tre mesi. Una prova difficile, come da lui stesso precisato, soprattutto considerando la nostalgia che proverà per il figlio Santiago. A conferma della tristezza per l'addio è arrivato qualche ora fa sulle Instagram Stories del ballerino un video nel quale viene mostrata la festa a sorpresa organizzata per lui dalla sua famiglia e dai più cari amici. Una scelta inaspettata, nella quale appare anche un volto solitamente assente dai social network di Stefano De Martino. A distanza di poche ore dalla dichiarazione del ballerino sul suo stato di single, ecco sbucare proprio Gilda Ambrosio dalle immagini in cui compaiono anche i genitori del suo fidanzato. E se questo non è amore? Clicca qui per vedere il video in questione.

