STRISCIA LA NOTIZIA/ Tornano Michelle Hunziker e Gerry Scotti dopo la pausa domenicale

Questa sera, lunedì 15 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, lunedì 15 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, dopo la pausa domenicale. La prima settimana di conduzione della coppia formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti si è chiusa con una media di 4.557.000 spettatori con uno share del 19.37%, registrati durante la puntata di sabato 13 gennaio. Venerdì 12 gennaio, invece, Striscia la notizia è stato il programma più visto dell’intera giornata con 6.115.000 telespettatori e una share record del 23.26%. Alle 21.26 il programma ha raggiunto picchi record di 8 milioni di telespettatori (8.125.448 telespettatori), pari al 30.98% di share. Stasera nello studio di Canale 5, oltre a Michelle Hunziker e Gerry Scotti, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabibbo durante la sigla finale.

I SERVIZI PIÙ SEGUITI

Tra i servizi più seguiti della settimana scorsa, spicca il video dell’aggressione subita da Vittorio Brumotti e dalla sua troupeal Parco Verde di Caivano. L’inviato si era nella cittadina a nord di Napoli per documentare lo spaccio di droga. Dopo aver ripreso il traffico, l’auto della troupe è stata circondata da alcune persone incappucciate che hanno cercato di aprire la vettura. Solo l’intervento dei Carabinieri ha interrotto la violenta aggressione. Nei gironi scorsi Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Sinisa Mihajlovic per il recente esonero da allenatore del Torino: “Vorrei ringraziare il presidente perché mi ha dato la possibilità di allenare il Torino. Mi spiace, però, che non mi abbia chiamato direttamente lui per comunicarmi l'esonero”, ha detto l’ex allenatore del Toro. Infine ha scherzato sul suo futuro: “Sto diventando una mezza sega. Arriva un allenatore nuovo che in un giorno cambia giocatori, sistema di gioco, e vince 3-0! Inizierò a fare pugilato, mi piacciono gli sport di contatto”.

© Riproduzione Riservata.