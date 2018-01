Sanremo 2018/ Caccia agli ultimi biglietti: Pierfrancesco Favino si allena per il debutto

Sanremo 2018, è caccia agli ultimi biglietti per la kermesse musicale in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Pierfrancesco Favino si allena per il debutto.

15 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

E’ quasi tutto pronto per il Festival di Sanremo 2018, in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Sul palco ci saranno Claudio Baglioni, anche direttore artistico della kermesse musicale, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Dei tre, quello più emozionato è sicuramente Favino che, da attore, si calerà in una veste insolita. In vista del grande debutto, Pierfrancesco Favino sta continuando il suo lavoro in teatro. Fino al 28 gennaio, sarà protagonista dello spettacolo “Notte poco prima delle foreste” in cui attira l’attenzione del pubblico, come scrive il Secolo XIX con un monologo importante e acido scritto da Bernard-Marie Koltès. Uno spettacolo che sta ottenendo grandissimo successo e con cui Pierfrancesco Favino si sta allenando per riuscire a conquistare anche l’attenzione del pubblico dell’Ariston, di solito molto esigente. Nonostante la grande avventura che lo attende, Favino è pronto a stupire il pubblico tirando fuori un lato goliardico del suo carattere che spesso non si nota. Dopo il successo teatrale, dunque, porterà a casa anche il trionfo sul palco dell’Ariston?

CACCIA AGLI ULTIMI BIGLIETTI

Come ogni anno, è caccia ai biglietti per assistere ad una serata del Festival di Sanremo. Nonostante i prezzi non siano alla portata di tutti, l’evento attira tantissima gente nella città ligure che, per una settimana, diventa la capitale d’Italia. Secondo alcune indiscrezioni rivelate dagli organizzatori, le richieste dei biglietti sono molto più alte rispetto al passato. Ad oggi, non si sa se ci siano ancora biglietti disponibili e per scoprirlo sarà necessario aspettare qualche giorno come rivela il portale Centrometeoitaliano.it. Per l’abbonamento che consente di assistere a tutte e cinque le serate, sono necessari 672 euro. Tuttavia, gli appassionati del Festival si accontenterebbero anche di trovare un biglietto per assistere una serata qualsiasi dell’evento. Insomma, la febbre di Sanremo 2018 comincia a salire.

