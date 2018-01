Saranno Isolani/ Isola dei Famosi 2018, Video: Paola Caruso diventa il guru della pesca

Saranno Isolani si avvicina al gran finale, chi approderà all'Isola dei Famosi 2018 dopo l'esperienza in Maremma? Paola Caruso guest star del reality web, perché?

15 gennaio 2018 Hedda Hopper

Paola Caruso

Il 22 gennaio si avvicina a grandi passi e con esso anche il gran finale di Saranno Isolani, un esperimento che presto potrebbe diventare una vera e propria realtà "social e web". In tempi non sospetti lo stesso Berlusconi Jr ha parlato di un canale web in cui vedere perennemente reality show a rotazione e proprio Saranno Isolani, con il relativo successo ottenuto in questa settimana, potrebbe aver confermato l'interesse di produttori e di spettatori. Le regole della tv e del web cambiano ma non quelle che stanno tenendo intrappolati in Maremma i possibili concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Continuano le liti, le prove di sopravvivenza ma questa volta con una guest star d'eccezione nell'ultima puntata, di chi si tratta? Ma di Paola Caruso, ovvio.

PAOLA CARUSO E LA LEZIONE DI PESCA

A quanto pare la bella biondina non ne ha mai abbastanza di reality e mentre Asia Valenti, in estasi, si dice contenta di averla incontrata e di voler diventare come lei, la Caruso si presenta come guru della pesca. Dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi e alla sua versione spagnola, la calabrese si è fatta trovare in spiaggia da alcuni concorrenti di Saranno Isolani proprio per insegnare loro i rudimenti della pesca senza canne, lenze e strumenti super tecnologici. Come saranno andate le cose? Sicuramente gli isolani era più felici di incontrare la giunonica starlette che scoprire come pescare a mani nude o armati di filo e legna. Riusciranno ad applicare al meglio gli insegnamenti di Paola? Clicca qui per vedere il video del momento.

