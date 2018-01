UN POSTO AL SOLE / Franco e i Poggi scoprono che Bianca è stata rapita (Anticipazioni 15 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 13 gennaio: Franco e Angela scoprono con terrore che Bianca è stata rapita insieme a Sofia. Tutta la verità su Gaetano viene a galla...

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Grande apprensione susciterà il rapimento di Bianca nella puntata di Un posto al sole di questa sera, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. La bambina si trovava in compagnia dell'amichetta Sofia (la figlia di Gaetano) è ha finito per essere coinvolta nel progetto orchestrato da Salvo. La notizia di quanto accaduto alla figlia, giungerà questa sera ad Angela e alla famiglia Poggi al gran completo. A questo punto non sarà più possibile mantenere il segreto sulla parentela tra Sofia e il terribile usuaraio e Angela, che fino a quel momento non si era mai espressa con l'ex compagno, sarà costretta a raccontare a Franco tutta la verità. Proprio come temuto dai telespettatori della soap partenopea, che fin dall'inizio avevano temuto che la questione sarebbe finita male, Boschi sarà furioso con Angela, colpevole di avere messo in pericolo le sorti della sua stessa bambina. Ma chi dei due ha commesso l'errore più grave? Angela, che solo di recente ha scoperto il legame tra Valentina e Gaetano, o Franco che si era intromesso nei problemi di Peppino e del suo usuraio?

Un posto al sole: Patrizio vuole trasferirsi a Milano

Le dichiarazioni del grande chef Gennaro Esposito sono state un duro colpo per Patrizio. Credendo di essere già un cuoco affermato, il figlio di Renato si è reso conto di avere ancora molta strada da seguire anche se la sua reazione ha scontentato i fan di Un posto al sole. Il cambiamento del ragazzo, diventato solo l'ombra di se stesso dopo la partecipazione a Chef Parade, è a detta di molti inguardabile al punto che viene ritenuto persino più negativo di Roberto Ferri. Comunque sia, Patrizio sarà ora più che mai deciso ad allontanarsi da Napoli per inseguire i suoi sogni e per allontanarsi da un ambiente nel quale non si sentirà capito. Milano sarà la sua nuova destinazione? Diego e Ornella continueranno a discutere a causa dei problemi di salute di lui. La dottoressa Bruni insisterà con il figliastro affinché parli con Raffaele e gli racconti i dettagli della sua malattia. Riuscirà finalmente a convincerlo?

