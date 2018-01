UNA VITA / Mauro dubita di Cayetana: è davvero impazzita? (Anticipazioni 15 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 15 gennaio; Mauro continua a tenere gli occhi puntati su Cayetana, convinto che lei non sia impazzita come vuole far credere.

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Dopo diverse puntate di Una Vita concentrate quasi esclusivamente sulla morte di Guadalupe, nella puntata di questo pomeriggio si tornerà a parlare di Cayetana e della sua situazione psicologica. La dark lady è stata ritenuta incapace di intendere e di volere, motivo per cui è stata annullata la sua condanna a morte. Ma, nonostante questa precedente decisione, oggi la donna verrà sottoposta ad una nuova perizia psichiatrica per verificare se davvero le sue condizioni di salute siano tanto gravi. Il dottore incaricato di queste ulteriori indagini confermerà la precedente diagnosi: Cayetana è incapace di intendere e di volere, motivo per cui potrà restare libera sotto la tutela di Teresa. Tale provvedimento non troverà l'approvazione di Mauro, per nulla convinto di questo stato della donna che in passato si è più volta presa gioco di lui. L'agente continuerà a dubitare della sua pazzia e confermerà a Teresa che non si libererà di lui: Mauro anche in futuro terrà gli occhi aperti verso la dark lady per capire se davvero abbia perso il senno come vuole far credere.

Una Vita: comincia la veglia funebre di Guadalupe

Nell'episodio odierno di Una Vita i rapporti tra Mauro e Teresa continueranni ad essere molto tesi a causa delle differenti vedute nei confronti di Cayetana. Mentre l'agente sarà più che mai deciso a tenere gli occhi aperti, convinto che la donna stia mentendo, Teresa non avrà dubbi sulla pazzia della sua migliore amica. Nel frattempo ad Acacias 38 ci sarà altro a cui pensare: le indagini sul cadavere di Guadalupe verranno completate e il corpo verrà restituito alle sue amiche, che potranno così organizzare una veglia funebre. Non potrà essere del gruppo Pablo, accusato ingiustamente di avere ucciso la madre. Il marito di Leonor, ancora in carcere, chiederà di poter partecipare alla veglia funebre per dare l'ultimo saluto a Guadalupe, ma la sua richiesta verrà rimandata al mittente dal commissario Del Valle, più che mai convinto che Pablo sia il colpevole del delitto.

