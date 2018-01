Uomini e Donne/ Anticipazioni: Lorenzo Riccardi vuole Nilufar oppure Sara? Paolo assente (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Lorenzo Riccardi prenderà posizione e deciderà chi corteggiare tra Sara e Nilufar? Intanto Paolo Crivellin è assente...

15 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

La scorsa settimana si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. In attesa della scelta ufficiale, Paolo Crivellin era proprio assente in studio e molto probabilmente il tronista, starà registrando le famose due esterne lunghe con le sue corteggiatrici, in attesa di scoprire con quale ragazza uscire fuori dal programma. In studio, sono proseguite le dinamiche di Sara, Nicolò, Nilufar e la new entry Mariano che, nel corso della registrazione ha colto l'occasione per dedicare un video tributo a Valentina Dallari, la ragazza che corteggiava alcuni anni addietro e che adesso sta molto male per dei problemi legati all'anoressia che però, sta cercando di sconfiggere e curare in tutti i modi. Il campano commosso, ha voluto ricordare la ragazza in quanto, dopo il corteggiamento e la conseguente scelta di Andrea Melchiorre, tra di loro è comunque nata una sincera amicizia che va avanti anche adesso. Ecco perché, Catanzaro ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore grandissimo e di provare tanto affetto per lei.

Trono Classico, Lorenzo si deciderà?

Sara e Nilufar, sono alle prese con un parterre di maschietti decisamente ampio. Proprio la Affi Fella ultimamente, per poter ringalluzzire le dinamiche, ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di chiamare Nicolò Fabbri, ex corteggiatrice di Sabrina Ghio arrivato alle battute finali insieme al rivale Nicolò Raniolo. Il ragazzo è tornato in studio in quanto, la tronista lo aveva notato anche durante Temptation Island di questa estate e le era rimasto particolarmente impresso. Questo nuovo ingresso ha creato malcontenti in studio ma per fortuna, sarà anche in grado di aprire le danze alle dinamiche più interessanti. Intanto Lorenzo Riccardi continua a “spaccare” in due il pubblico, tra chi lo apprezza e chi lo critica per non prendere posizione. Maria De Filippi però, a tal proposito ha un suo preciso pensiero e crede che il ragazzo sia interessato a Sara ma non si dichiari esplicitamente solo per “usare” Nilufar per farla ingelosire. Per Tina Cipollari e il pubblico in studio invece, il giovane è potenzialmente interessato alla Addati. Staremo a vedere se durante la prossima registrazione, deciderà di fare il grande salto stabilendo chi conquistare.

