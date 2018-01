VALERIA SOLARINO/ In teatro in attesa del film “A casa tutti bene” (Che fuori tempo che fa)

Valeria Solarino questa sera sarà tra gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa. L'attrice è impegnata in teatro in attesa dell'uscita del film A casa tutti bene

15 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Valeria Solarino

L’anno nuovo è cominciato e questo è uno dei periodi in cui al cinema si possono vedere molte pellicole che fanno la storia della stagione cinematografica in corso. Ci vorrà ancora un mesetto per vedere la nuova creatura di Gabriele Muccino, dal titolo “A casa tutti bene”. È stata però intanto diffusa la locandina, che mostra tutto il cast stellare di questa pellicola. I protagonisti sono infatti Stefano Accorsi, Giulia Michelini, Gianmarco Tognazzi, Massimo Ghini, Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Carolina Crescentini, Sandra Milo e anche Valeria Solarino, che questa sera sarà tra gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa. La locandina non è passata inosservata, perché si tratta di fatto di un selfie che ritrae i protagonisti del film.

VALERIA SOLARINO, IN TEATRO CON “UNA GIORNATA PARTICOLARE”

Difficile però che Valeria Solarino parli ora di un film che uscirà tra un mese al cinema. Più facile che l’argomento del suo intervento nella trasmissione di Fabio Fazio sia lo spettacolo teatrale che sta portando in giro per l’Italia che la vede sul palco con Giulio Scarpati. Si tratta di “Una giornata particolare”, spettacolo firmato da Ettore Scola e Ruggero Maccari, con la regia di Nora Venturini. Valeria Solarino veste i panni di Antonietta, moglie di un usciere e madre di sei figli che vive in un comprensorio popolare di Roma nel 1938. In un giorno molto particolare, esattamente il 6 maggio, giorno della visita di Adolf Hitler nella capitale italiana, la donna si imbatte in un suo vicino di casa, Gabriele, un ormai ex annunciatore radio di Stato che è in attesa di andare al confino perché omosessuale.

LA CARRIERA

Questa non è certo la prima volta di Valeria Solarino sul palcoscenico. Anzi, la sua attività di attrice è iniziata alla scuola del Teatro stabile di Torino, città materna, dove aveva iniziato a studiare Filosofia. L’approdo al cinema è solo questione di tempo per lei: Mimmo Calopresti la nota in teatro e la sceglie per una parte nel film La felicità non costa niente. Siamo nel 2003, Valeria ha 25 anni e recita anche in Fame chimica e in Che ne sarà di noi, film diretto da Giovanni Veronesi, che è il suo attuale compagno. La sua presenza in pellicole note si fa più frequente e nel 2008 viene candidata al David di Donatello. Il grande pubblico televisivo comincia a conoscerla nel 2013, quando interpreta Giovanna nella fiction Una grande famiglia 2, in onda su Rai 1. Recita anche nella trilogia di Smetto quando voglio e ne La scelta di Michele Placido.

© Riproduzione Riservata.