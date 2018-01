VITTORIA PUCCINI è EMMA/ Ritorna la sintonia con il papà? (Romanzo Famigliare)

Emma Liegi, personaggio della fiction Romanzo Famigliare interpretato da Vittoria Puccini, in questa terza puntata proverà a riavvicinarsi al papà. Rivelazioni sulla paternità di Micol.

15 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Vittoria Puccini

La principale protagonista al femminile della fiction di Rai 1 Romanzo Famigliare, è Emma Pagnotta Liegi, interpretata da una straordinaria Vittoria Puccini. Emma è una donna che nonostante un’estrazione sociale rilevante, ha sofferto tantissimo nella propria vita in ragione della perdita della madre quando aveva soltanto 8 anni di età. La mancanza di una figura materna ed un padre eccessivamente severo e freddo nei propri confronti l’hanno portata a commettere una serie di significativi errori. La gravidanza a soli 17 anni la porta a lasciare la casa paterna lanciandosi in un matrimonio con Agostino, cadetto dell’Accademia Navale di umili origini, che somiglia ad una sorta di ripicca. Nella scorsa puntata di Romanzo Famigliare per Emma è come ritornare indietro nel tempo: infatti, ora è sua figlia Micol ad essere alla prese con una precoce gravidanza. Tra le due donne ci sono stati anche momenti di tensione per via della decisione di Micol di non voler rivelare il nome del padre.

GIORGIO è IL PADRE DI MICOL?

Nella seconda puntata di Romanzo Famigliare, Emma ed il resto della propria famiglia sono alle prese con forti timori per lo stato di salute del bambino che Micol porta in grembo. La visita ginecologica ha ravvisato la presenza di una spina bifida, una malformazione congenita incurabile. Questo sarebbe un ottimo motivo per spingere la stessa Micol a propendere per l’interruzione della gravidanza. Emma, inoltre, ha riallacciato i rapporti con Giorgio, sua vecchia fiamma il che decisamente non rende felice il marito Agostino. La relazione tra Emma e Agostino si è fatta ancora più tesa non appena la donna scopre le macchinazioni del marito per spingere Micol ad abortire e soprattutto dopo che lo stesso Agostino scopre che Micol potrebbe non essere sua figlia. Nella puntata di questa sera, quindi, ci saranno importanti novità circa la relazione che Emma ebbe con Giorgio e soprattutto se questo sia il vero padre di Micol. Inoltre, stando alle anticipazioni, a distanza di tantissimi anni anche grazie alla stessa Micol, Emma tornerà ad avere un buon rapporto con il padre.

