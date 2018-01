Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo pronta per il trono lesbo a Uomini e donne

Veronica Satti pronta per diventare tronista? La figlia di Bobby Solo è pronta per il trono lesbo a Uomini e donne e fa un appello a Maria De Filippi, cosa succederà adesso?

15 gennaio 2018 Hedda Hopper

Veronica Satti a Uomini e donne?

Tutto è pronto per il trono lesbo a Uomini e donne? Sembra proprio che al momento la conduttrice e la sua redazione stiano tergiversando sull'argomento parlando di alcune difficoltà ma le cose potrebbero cambiare in futuro? I fan del programma lo sperano e anche le possibili candidate. Tra queste c'è la bella Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, che proprio nelle scorse ore ha fatto il suo personale appello a Queen Mary. Proprio sui social, pubblicando un suo selfie, Veronica ha scritto: "Ma perché Maria non fa il trono per le lesbiche? Non lo accetto. No Maria... io esco". Sulla foto non mancano emoticon e arcobaleni e tra i commenti c'è chi spera che presto Maria De Filippi dia la lieta novella magari proprio a partire dalla prossima edizione, quella prevista per il prossimo autunno.

VERONICA SATTI PRONTA PER IL TRONO LESBO

Per quest'anno lo studio della sanguinaria è abbastanza affollato tra Paolo Crivellin che continua a rimandare la scelta, e altri tre tronisti pronti per il loro nuovo percorso. Agli esordi del trono gay, Maria De Filippi ha scelto Claudio Sona, il giovane veronese attualmente fidanzato con Mario Serpa, il suo storico corteggiatore, con il quale è tornato dopo un lungo periodo di crisi proprio lo scorso Natale. Al suo posto, quest'anno, abbiamo trovato Alex Migliorini. Anche lui è riuscito a trovare l'amore scegliendo Alessandro D'Amico e ottenendo un sì come risposta. Sarà davvero l'anno del trono lesbo il prossimo? Lo scopriremo solo a fine estate ma sicuramente le candidate, anche vip, non mancano. Che sia la svolta per Veronica Satti sia nella vita privata che lavorativa?

