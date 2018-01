4 Ristoranti, Alessandro Borghese/ Anticipazioni 16 gennaio: lo chef di scena a Genova

4 Ristoranti, Alessandro Borghese: oggi, martedì 16 gennaio, torna la sfida culinaria itinerante più succulenta d'Italia. La prima puntata si svolgerà a Genova.

16 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

4 Ristoranti - Alessandro Borghese

Oggi, martedì 16 gennaio, alle 21.10 su Sky Uno HD, torna Alessandro Borghese con la nuova edizione di 4 Ristoranti, il talent show culinario itinerante che si svolge da Nord a Sud alla ricerca del miglior ristorante della stagione. Dieci puntate che porteranno Alessandro Borghese in diverse zone d’Italia per scoprire il locale in cui si mangia meglio in una determinata aerea geografica. Si parte da Genova per poi andare Bologna, a Monaco di Baviera dove lo chef cercherà il miglior ristorante di cucina italiana. E ancora Friuli Venezia Giulia per il miglior ristorante con cantina e ad Acqualagna per il miglior ristorante di tartufo. Come nelle precedenti edizioni, anche in questa nuova stagione, quattro ristoratori di una stessa zona geografica si sfidano a base di piatti tipici della zona. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, insieme ad Alessandro Borghese, assegnano un voto da 0 a 10. Prima della cena, Alessandro Borghese effettua un’accurata ispezione nel locale mentre durante la cena si concentra sul personale. Solo al termine della puntata lo chef Alessandro Borghese svela il suo giudizio capace di ribaltare la classifica. La novità della nuova edizione è la possibilità per lo chef di rendere ancora più prevedibile la sfida con un bonus di 5 punti.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese sarà di scena a Genova dove ispezionerà i locali della zone per cercare il miglior ristorante della città. I quattro ristoranti che si sfideranno sono il Moa Cashmere&Lobster, il C’era una volta, il 20 Tre e Le cantine squarciafico. Il Moa Cashmere&Lobster è di proprietà di Andrea che, oltre alla passione per la cucina, è anche un amante della moda. Nel suo locale si concentrano le sue passioni ovvero la moda, la cucina e il caffè. Andrea afferma che nel suo locale, oltre a mangiare, si può fare anche shopping nello shop e trascorrere in modo piacevole il proprio tempo libero. Francesca e Federica sono le proprietarie del C’era una volta il cui arredamento dalle case delle nonne e delle zie di Francesca e Federica. Barbara, invece, una donna vulcanica e piena di risorse, è la proprietaria del 20 Tre. Il locale è composto da tre sale: nella prima ci sono tavoli rotondi, simbolo di convivialità; nella seconda taci sono ricci di mare e, infine, la terza sala è dedicata alla cattedrale di San Lorenzo, simbolo di Genova. Maurizio, infine, è il proprietario de Le cantine squarciafico. La location del locale è una vera e propria cantina in cui i vini si consumano a temperatura ambiente.

