ALESSANDRA AMOROSO, E' MORTO IL SUO CANE/ La lettera: “Buddy, ci rincontreremo e sarà per sempre”

La cantante Alessandra Amoroso ha condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram un ricordo riguardante il suo cane Buddy che non c'è più.

16 gennaio 2018 - agg. 16 gennaio 2018, 21.36 Fabio Morasca

Alessandra Amoroso, è morto il suo cane (Instagram)

Alessandra Amoroso ha comunicato ai suoi fan la morte del suo cane Buddy. Con un lungo messaggio condiviso sul profilo ufficiale Instagram, la cantante salentina ha voluto condividere con i propri sostenitori questo difficile momento riguardante la propria vita privata. Alessandra Amoroso, infatti, non è solita parlare nei dettagli del suo privato ma in questo caso ha voluto fare un'eccezione. La cantante, quindi, ha condiviso una foto del suo amato cane su Instagram e ha scritto il seguente messaggio: "Chi mi conosce sa di per certo che non è mio solito postare cose riguardanti il mio privato ma penso, in cuor mio, che questa notizia riguardi anche un po’ tutta La Bigfamily, VOI, perché trattasi del mio cane Buddy che voi avete conosciuto benissimo e amato". Alessandra Amorosi, quindi, ha voluto condividere un ricordo che riguarda sia i suoi tantissimi fan che il suo cane Buddy, risalente ai tempi del tour di Amore Puro.

ALESSANDRA AMOROSO: IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM

Queste sono state le parole della cantante: "Ricordo ancora nell’attesa dei nostri incontri, lui era lì che vi intratteneva! Voi davate coccole e amore a lui e lui cercava a suo modo di ricambiare". Alessandra Amoroso ha definito il suo cane Buddy come un compagno, un fratello, un amico e anche un figlio. Dal messaggio che la cantante ha condiviso su Instagram, si può presupporre che il cane abbia lottato a lungo contro un brutto male e che, purtroppo, non è riuscito a sopravvivere. La cantante, nel ricordarlo, ha anche citato la leggenda del Ponte dell'Arcobaleno, dichiarando che, quando verrà il momento, riabbraccerà il suo cane in attesa del suo padrone, proprio sul Ponte dell'Arcobaleno: "Adesso è sul ponte dell’arcobaleno con nuovi amici... ma so di certo che un giorno ci rincontreremo per poterci dire finalmente che sarà PER SEMPRE!". L'hashtag utilizzato da Alessandra Amoroso per condividere questo ricordo personale è stato #veroeunicoamore.

