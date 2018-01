ALESSIO LO PASSO/ L'ex di Uomini e Donne racconta il carcere a Pomeriggio 5

Alessio Lo Passo, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, è ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque durante la quale parlerà della sua disavventura giudiziaria.

16 gennaio 2018 Fabio Morasca

Alessio Lo Passo a Pomeriggio Cinque (Web)

Alessio Lo Passo, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, sarà ospite di Barbara D'Urso nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il rotocalco in onda tutti i giorni su Canale 5. Alessio Lo Passo parlerà in prima persona della sua disavventura giudiziaria che ha caratterizzato il suo 2017. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, infatti, è stato arrestato nell'aprile dell'anno scorso con l'accusa di estorsione ai danni di un chirurgo plastico. Lo Passo, infatti, è stato condannato a tre anni di carcere, e al pagamento di una multa per una cifra pari a 3mila euro, per aver preteso dal chirurgo una cifra vicina a 57mila euro dopo un intervento malriuscito di rinoplastica che era stato effettuato qualche anno prima. Alessio Lo Passo, dopo le presunte minacce di quest'ultimo, era stato denunciato dal medico in questione. L'ex tronista fu fermato dalle forze dell'ordine durante una serata nella quale era impegnato per l'inaugurazione di un negozio a Monza con Lele Mora e Guendalina Canessa.

ALESSIO LO PASSO: LE DICHIARAZIONI AL SETTIMANALE OGGI

Alessio Lo Passo ha già fornito, attraverso la stampa, la propria versione dei fatti. L'ex tronista, infatti, è stato rimesso nuovamente in libertà ma non si capacita del fatto che abbia dovuto trascorrere cinque mesi dietro le sbarre. Alessio Lo Passo ha dichiarato al settimanale Oggi di essere rimasto all'oscuro di tutto, pensando che la vicenda oramai fosse chiusa. Queste sono state le sue dichiarazioni: "Sono finito dentro perché non mi sono presentato il giorno del processo. Non sapevo nulla! Né che mi avessero denunciato, né che ci fosse un processo a mio carico. Non ho ricevuto nessuna notifica né al mio domicilio né alla residenza dei miei. E nessun avviso dall’avvocato d’ufficio assegnato". Alessio Lo Passo ha smentito di aver minacciato il chirurgo. L'ex tronista ha ammesso di aver chiesto i risarcimenti danni al medico ma di averlo fatto senza usare modi illeciti. Anche la sua ragazza, inoltre, ha subito danni da un intervento di rinoplastica.

