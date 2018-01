AMICI 17, ELIMINATO/ Mose lascia la scuola? Tutta la verità

Mose ha dovuto abbandonare la scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, dopo la decisione della commissione di canto di eliminarlo.

16 gennaio 2018 Fabio Morasca

Mose eliminato ad Amici (Witty Tv)

Mose, uno dei cantanti della classe di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha dovuto lasciare la scuola. Il cantante, infatti, è stato eliminato dalla commissione composta dagli insegnanti di canto, Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci. La decisione è arrivata dopo lo speciale del sabato andato in onda lo scorso 13 gennaio e, per quanto riguarda la seconda parte, e durante la giornata di ieri, 15 gennaio. Le due sfide tra la squadra del Ferro e quella del Fuoco sono state entrambe vinte dai componenti della squadra del Fuoco. Ciò, quindi, ha significato che un componente della squadra del Ferro avrebbe dovuto lasciare per sempre la scuola. Durante il breve daytime andato in onda su Canale 5 subito dopo Uomini e Donne, abbiamo visto l'eliminazione di Mose. Tutti gli allievi della squadra del Ferro, infatti, si sono presentati in studio davanti all'intera commissione.

IL PERCORSO DI MOSE AD AMICI 17

Gli insegnanti hanno deciso di chiamare gli allievi a rischio, uno ad uno. I primi due allievi ad essere chiamati sono stati i ballerini Orion e Claudia: per loro, l'esperienza ad Amici può proseguire. Anche i cantanti si sono esibiti uno ad uno per schiarire meglio le idee ai docenti di canto. Al centro dello studio, sono rimasti Alessandro dei The Jab e Mose. Dopo essersi esibito davanti alla commissione con il suo inedito Frammenti di luce, gli insegnanti di canto hanno annunciato a Mose la decisione di eliminarlo. Mose, quindi, ha dovuto lasciare la scuola. Per quanto riguarda il suo percorso ad Amici in breve, Mose ha vinto una sfida contro Astol, ha perso una sfida contro Biondo, è andato due volte in sfida a causa di motivi disciplinari, ha vinto una sfida contro Nimba e, prima della sosta natalizia, aveva superato l'esame davanti alla commissione di canto. Fino ad oggi, giorno in cui Mose ha dovuto abbandonare la scuola.

© Riproduzione Riservata.