ANGELA CALOISI/ La corteggiatrice pronta per la scelta di Paolo Crivellin? (Uomini e Donne)

Angela Caloisi è una delle corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin. Sembra ormai vicina la scelta del torinese. Giovedì 18 gennaio in programma la registrazione del trono classico.

16 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Il momento sembra finalmente arrivato: il tronista Paolo Crivellin - ex protagonista di Temptation Island - è pronto a fare la sua scelta. Il torinese, sul trono da settembre scorso, dovrebbe fare la sua scelta tra Angela Caloisi e Mariana Acierno nella puntata di Uomini e Donne che verrà registrata giovedì 18 gennaio. Nell'ultima registrazione pare infatti che Paolo non fosse presente in studio per permettergli di trascorrere un weekend prima con una poi con l'altra corteggiatrice, per aiutarlo a risolvere la sua indecisione. Il lungo trono di Paolo Crivellin è stato accompagnato da molte critiche. L’indecisione del tronista ha infatti portato all’eliminazione di Giorgia Caldarulo e al temporaneo addio di Angela e Mariana che poi hanno deciso di tornare in studio per portare a compimento il loro percorso nel programma.

Dopo Paolo, Cameron Dallas…

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo si è “consolata” con Cameron Dallas. Il modello americano, 23 anni, è arrivato a Milano per la Fashion Week e ha sfilato per Dolce & Gabbana. Su idea del marchio di moda, Cameron Dallas ha cominciato a cercare una possibile “principessa” italiana tramite la sua pagina Instagram, che conta oltre 20,7 milioni di follower. Tra le tante aspiranti “principesse” è stata sorteggiata proprio Giorgia, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. I due si sono incontrati in Galleria Vittorio Emanuele II, in centro a Milano, dove si sono scambiati un vero bacio in mezzo a un stuolo di fan e fotografi.

