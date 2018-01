ASCOLTI TV/ 15 gennaio 2018: “Romanzo Famigliare” 21.5% su Rai 1, “Perfetti Sconosciuti” 20.3% su Canale 5

Ancora grandi ascolti per “Romanzo Famigliare”, la fiction di Francesca Archibugi in onda su Rai 1. Risultato positivo anche per il film “Perfetti sconosciuti” in prima tv su Canale 5.

16 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Romanzo Famigliare su Rai 1

La prima serata di lunedì 15 gennaio è stata vinta da “Romanzo Famigliare”, la fiction di Francesca Archibugi, in onda su Rai1con 5 milioni 283 mila spettatori e il 21.5 di share. Nel dettaglio il primo episodio è stato seguito da 5 milioni 623 mila spettatori con share del 21.05%, mentre il secondo ha avuto un pubblico di 5 milioni 10 mila spettatori con share del 21.9%. Buon risultato anche per “Voyager Italia” su Rai 2, che ha raccolto 1 milione 682 mila spettatori con uno share del 7.2%; mentre su Rai 3 “Presa Diretta” con Riccardo Iacona è stato visto da 1 milione 303 mila spettatori, share del 5.2%. Da segnalare “Che Fuori Tempo Che Fa” in seconda serata su Rai 1: il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 1 milione 447 mila spettatori con share del 13.3%. Complessivamente, le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata di lunedì 15 gennaio con 10 milioni 147 mila spettatori pari al 38.15 di share, e l’intera giornata con 4 milioni 118 mila spettatori con share del 37.8%.

LE RETI MEDIASET

Ottimo risultato anche per “Perfetti sconosciuti”, il film di Paolo Genovese in onda in prima tv su Canale 5: la pluripremiata pellicola italiana ha raccolto davanti al video 4.769.000 spettatori pari al 20.3% di share. Dal sito Mediaset precisano che il film è stato leader della prima serata sul pubblico attivo con il 24.23% di share e 4.769.000 spettatori totali. Anche le altre reti Mediaset hanno proposto un film per la loro prima serata: su Italia 1 “Die Hard – Un buon giorno per morire” ha intrattenuto 1.347.000 spettatori con il 5.3% di share, mentre su Rete 4 “Potere assoluto” ha totalizzato 990.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Pronti a Morire ha registrato 551.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug ha segnato il 2.5% con 474.000 spettatori mentre su Nove Rigopiano – Voci dal gelo ha catturato l’attenzione di 486.000 spettatori (1.9%). Come sempre nel pomeriggio si è confermato il successo di “Pomeriggio 5”: Barbara D’Urso ha fatto compagnia a 2.246.000 spettatori con il 18% nella prima parte, a 2.375.000 (16.8%) nella seconda e a 2.711.000 (17.3%) nella terza di breve durata.

