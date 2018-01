Amici 17 Ed.2018/ Serale alle porte e nuovo eliminato: la classe perde un altro elemento!

Amici 17, anticipazioni 16 gennaio 2018: nuova eliminazione nella scuola di Canale 5! La squadra del Ferro perde ancora nella diretta e arriva un nuovo eliminato.

16 gennaio 2018 Anna Montesano

Amici 17

Torna anche oggi, 16 gennaio 2018, l'appuntamento con Amici di Maria De Filippi su Real Time. Le lezioni continuano per i ragazzi della scuola che sono però in un momento molto delicato e difficile del loro percorso. Oltre all'appuntamento delle 13.50 su Real Time, ricordiamo che da ieri è iniziato anche quello speciale su Canale 5, dalle 16.10 circa, "Verso il serale" che oggi è assolutamente da non perdere visto che scopriremo chi sarà eliminato dalla scuola. Purtroppo la squadra del Ferro è stata sconfitta in entrambe le manche della sfida del sabato e, da regolamento, in questi casi la squadra perdente perde obbligatoriamente un elemento che viene scelto dalla commissione interessata. Chi dovrà abbandonare la scuola? Sarà un cantante o un ballerino?

DOPPIA ELIMINAZIONE NELLA SCUOLA?

Si avvicina il serale e presto tutti saranno sottoposti ai ben noti esami di sbarramento che decideranno chi potrà continuare il proprio percorso nel talent di Canale 5 e chi purtroppo dovrà lasciare i propri compagni e non partecipare all'attesissima fase finale. Ad alimentare questa atmosfera di grande tensione è l'espulsione di 5 ragazzi - Biondo, Vittorio, Filippo e Nicolas - a causa di un duro provvedimento disciplinare causato da una ripetuta violazione del regolamento di Amici. Nella scuola la tensione è alta anche per Grace: la cantante, nella puntata di ieri, si è lasciata andare alle lacrime a causa di un avvertimento avuto dai professori di canto che l'hanno avvisata del fatto di essere fortemente a rischio. La sua permanenza nella scuola potrebbe quindi interrompersi da un momento all'altro.

