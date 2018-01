Angelo Sanzio/ Il Ken italiano pronto per l'intervento ai glutei: "Sono una persona semplice e solare"

Angelo Sazio è noto al pubblico di Canale 5 come il Ken italiano ma lui ci tiene a sottolineare che è una persona solare e semplice nonostante i diversi interventi

16 gennaio 2018 Hedda Hopper

Angelo Sanzio

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore l'arrivo nel salotto di Barbara D'Urso del Ken umano, Rodrigo Alves, l'uomo che detiene il record di interventi di chirurgia estetica proprio con l'obiettivo di assomigliare al famoso bambolotto di plastica. Anche gli italiani non sono da meno e sono pronti a seguire anche il Ken italiano che nei giorni scorsi è stato ospite proprio a Pomeriggio 5. Lui è il bel Angelo Sanzio che nei giorni scorsi è stato in tv per parlare dei suoi cinque interventi al volto, alle labbra e al naso ma sottolineando sempre di non aver introdotto protesi esterne al suo corpo ma di essere ricorso sempre e solo "acido ialuronico, sostanza già presente nel nostro organismo". Convinto di questo e con la voglia di armonizzare il suo corpo, il giovane Ken italiano si è detto pronto ad affrontare un altro piccolo intervento, questa volta sui glutei, rei di essere un po' crollati dopo l'abbandono della danza e del pilates.

DALLA VOGLIA DI ARMONIZZARE IL SUO CORPO ALLA SUA FAMIGLIA

Gay.it ha intervistato Angelo Sanzio affrontando non solo il discorso "ritocchi estetici" ma anche quello che il giovane è lontano dalle telecamere e dalle sale di chirurgia che spesso lo ospitano. Angelo ha avuto modo di raccontare di essere un giovane ragazzo normale, dedito alla sua piccola famiglia anche se ci tiene a precisare che "I familiari nella mia vita, grazie a Dio, non ci sono più. Si sono tutti tolti dalle scatole cinque anni fa e oggi mi godo tutto l’amore della mia piccola famiglia". Solo con l'appoggio di pochi intimi e dei suoi amici, Angelo affronta ogni giorno la sua vita con la semplicità e la solarità che lo contraddistinguono, la stessa che ha messo in mostra anche davanti alle telecamere dove spesso appare altezzoso, il contrario di quello che è in realtà. Nella stessa intervista, Sanzio ha parlato del perché delle sue scelte e della sua voglia di essere diverso da quello che era: "La voglia di sentirmi finalmente in pace con me stesso!Volevo “armonizzare” tutto ciò che mi disturbava e, con il tempo, posso affermare di esserci riuscito". Sanzio ammette infine di essere consapevole di quello che potrebbe succedere finendo spesso in tv ma non sembra disdegnare l'idea, lo ritroveremo nuovamente a Pomeriggio 5 o Domenica Live?

