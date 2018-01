Arisa si fa la barba/ Foto, la cantante provoca i fans: "Adoro immaginarti mentre sorridi"

Arisa, dopo la polemica per la nuova immagine sensuale che sfoggia da qualche settimana, provoca i fans su Instagram pubblicando una foto in cui si fa la barba.

16 gennaio 2018 Redazione

Arisa

Arisa torna a provocare i fans sui social. La cantante è sempre molto attiva sui suoi canali social dove condivide foto e video scatenando spesso la reazione dei fans. Nell’ultimo post pubblicato, Arisa si mostra con i capelli lunghi e la schiuma da barba sul viso con un rasoio appoggiato alla pelle. Nella didascalia del video si legge: “E prima di andare a letto, I’m joking !! Adoro immaginarti mentre sorridi”. L’immagine ha rapidamente fatto il giro del web scatenando l’ennesima polemica. Molti fans della cantante, infatti, non hanno assolutamente gradito l’immagine offerta da Arisa. “Ecco come rovinarsi l'immagine...tante bellissime foto, new look e poi lametta e schiuma da barba...”, “Lei dice che scherza. Ma a me sembra strano, io non perderei tempo a truccarmi e poi mettermi schiuma sopra tra l’altro col rasoio che si vede che l ha passato sopra, solo per far SEMBRARE che mi rado, che poi perché???”, scrivono i fans.

ARISA E LA POLEMICA DEI CAPELLI LUNGHI

La provocazione di Arisa arriva pochi giorni dopo la polemica per il cambiamento del look. La cantante, infatti, dopo aver sfoggiato per anni un caschetto corto, segno inconfondibile del suo outfit, ha deciso di rendere più femminile la sua immagine applicando delle lunghe extension castane che hanno reso più sensuale la sua immagine. Molti fans, infatti, non hanno gradito lo stravolgimento del suo look non riconoscendo nella sua Arisa l’artista che hanno imparato ad amare in tutti questi anni. Arisa, però, non dà peso alle critiche e va avanti per la sua strada divertendosi a provocare tutti i suoi fans anche con foto come quella in cui si fa la barba.

© Riproduzione Riservata.