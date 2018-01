BABYLON BERLIN/ Anticipazioni del 16 gennaio 2018: due morti in arrivo? (finale di stagione)

Babylon Berlin, anticipazioni del 16 gennaio 2018, in prima tv su Sky Atlantic. Bruno manda fuori strada Rath e Lotte, che finiscono in acqua. Greta organizza un attentato.

Babylon Berlin, in prima tv assoluta su Sky Atlantic

BABYLON BERLIN, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, martedì 16 gennaio 2018, andranno in onda gli ultimi episodi della serie Tv Babylon Berlin, in prima Tv assoluta. Saranno il 15° ed il 16°, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lotte (Liv Lisa Fries) viene sottoposta ad un interrogatorio crudele da parte degli uomini dell'Armeno (Misel Maticevic), che sono ancora alla ricerca delle informazioni sull'oro. Dato il silenzio della ragazza, l'uomo decide di aspettare fino a che non avrà ceduto, ma un tentativo di fuga da parte di Lotte si rivela fallimentare. Intanto, Elisabeth (Fritzi Haberlandt) trova sotto al letto di Rath (Volker Bruch) alcuni documenti, mentre Benda (Matthias Brandt) procede con le richieste ai giudici ed infine all'arresto degli alti ufficiali dell'esercito tedesco. Rath invece nota l'assenza di Lotte, ma sembra che nessuno sappia dove si possa trovare. In seguito, Bruno (Peter Kurth) trova il nipote del collega nel suo deposito e decide di portarlo con sé in uno spiazzo deserto. Indeciso sulla possibilità di ucciderlo, preferisce alla fine allenarlo a sparare. Grazie ad una decisione del Presidente, il Generale Maggiore Siegers (Ernst Stötzner) e gli altri ufficiali vengono invece rilasciati fino al giorno successivo.

Organizzano così l'attentato al Ministro degli Esteri francesi e quello tedesco, affidando l'incarico a Bruno e ad un altro membro dell'esercito nero. L'intento dei militari è infatti di prendere d'assalto il governo e fare un colpo di Stato, al fine di rimettere al comando il Kaiser. Durante l'operazione, qualcosa tuttavia va storto. Rath infatti intuisce che l'esercito nero vorrà colpire quella sera, approfittando dell'Opera da tre soldi di Brecht. Non riesce tuttavia a bypassare il presidio degli agenti di sicurezza ed è costretto a rubare a sua volta una divisa per poter entrare all'interno. Nel frattempo, Lotte ottiene maggiori informazioni su quanto l'Armeno vuole sentirsi dire. Grazie agli appunti di Stephan (Anton von Lucke) in suo possesso, realizza infatti che l'uomo è alla ricerca dell'oro e decide di dirgli tutto.

Una volta libera, scopre che l'Armeno ha fatto prelevare la sorella minore con una scusa, pronto ad utilizzarla contro di lei. Greta (Leonie Benesch) invece assiste all'omicidio di Fritz (Jacob Matschenz), individuato da alcuni agenti preposti al controllo dei ribelli. Dopo essere riuscito ad entrare nel teatro, Rath riesce a raggiungere uno dei due cecchini, ma Bruno si accorge del suo intervento ed elimina il testimone. Perde tuttavia la possibilità di completare l'operazione, che a quel punto viene annullata. Una volta ricevute le carte da Elisabeth, Rath è inoltre in grado di trovare le prove che incastrano Siegers e Beck (Joachim Paul Assböck). Il Presidente tedesco tuttavia decide di intervenire personalmente e di prelevare il Generale Maggiore senza informare la Polizia di che cosa avverrà in seguito.



ANTICIPAZIONI EPISODIO 15

Lotte riesce a raggiungere Rath e lo informa del carico d'oro e del piano di Bruno. Quest'ultimo tuttavia viene avvisato del tentativo del Commissario di impedire il recupero del tesoro e riesce a mandarlo fuori strada. L'auto di Rath e Lotte finisce quindi nel fiume, mentre Greta accetta la decisione dei rossi di fare un attentato a Benda. La cameriera crede infatti che il Questore sia responsabile della morte di Friz, ma dovrà fare i conti con i sensi di colpa. In modo inaspettato, i figli di Benda rientrano dal loro viaggio prima del tempo e la bambina rimane travolta nell'esplosione..

ANTICIPAZIONI EPISODIO 16

Dopo un'iniziale disperazione, Rath impiega ogni sforzo per salvare la vita di Lotte, che ha deciso invece di non essere salvata. Per questo la ragazza inghiotte l'acqua presente nell'abitacolo e si lascia morire. In seguito, Rath organizza l'attacco alla ferrovia, precedendo gli uomini di Volker. Entrambi non sospettano che l'Armeno ha deciso di prendere di mira il vagone e Bruno dovrà fare i conti con un'amara realtà. Greta invece scoprirà una volta in stazione che Fritz in realtà non è morto. Una volta faccia a faccia con la sua nemesi, Rath metterà a segno uno scontro che avrà esiti inaspettati. Durante il processo sulla strage del 1 maggio sceglierà tuttavia di confermare la deposizione di Bruno.

