BELEN RODRIGUEZ/ Foro, innegabile la somiglianza con Santiago? Ecco la prova!

Belen Rodriguez pubblica su Instagram una foto relativa alla sua prima infanzia e già spopolano le congetture: Santiago somiglia più a mamma o a papà?

16 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social network, postando immagini della sua vita quotidiana ma anche del passato suo e dei suoi familiari. Solo qualche giorno fa, in risposta a coloro che la accusavano di essersi sottoposta a qualche rittocchino di troppo, Belen aveva deciso di pubblicare un'immagine risalente ai suoi 15 anni dove si notava già un fisico a dir poco perfetto e un lato B già formoso. In molti avevano così avuto conferma delle sue precedenti dichiarazioni, secondo le quali si tratta di un corpo ottenuto con sacrifici in palestra e un pizzico di fortuna, altri invece da quello scatto avevano notato più che altro il pollice della mano a dir poco pronunciato. Ma archiviati i ricordi dell'adolescenza, qualche ora fa la modella argentina ha deciso di tornare ancor più indietro con gli anni, grazie ad una foto nella quale si mostra all'età di circa tre anni con una chitarra giocattolo tra le mani. Con il viso paffuto e lo sguardo magnetico, Belen poneva già le basi per la passione per la musica e il mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez: innegabile la somiglianza con Santiago?

Qualsiasi foto Belen Rodriguez pubblichi nei social network essa fa notizia, nel bene e nel male. È così che da un'immagine nella quale appare all'età di circa tre anni (clicca qui per vederla) si è aperta una nuova discussione relativa all'aspetto della bambina. Qualcuno vede il lei una grande somiglianza con Cecilia, altri invece reputano che sia impossibile non notare una parentela con Santiago, sia nello sguardo che nella bocca. In realtà fino a qualche tempo fa, il piccolo Santi sembrava essere la copia perfetta di papà Stefano De Martino, ma ora questa nuova immagine riapre il dibattito: Rodriguez o De Martino? A chi il bambino somiglia per la maggiore? Una cosa è certa, con due genitori così affascinanti non può che essere bellissimo...

