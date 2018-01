C'ERA UNA VOLTA/ Ristorante di Genova, ambiente casalingo, vincerà a Alessandro Borghese 4 Ristoranti?

Il ristorante C'era una volta di Genova è protagonista della prima puntata della nuova edizione di 4 Ristoranti, programma con lo chef Alessandro Borghese.

16 gennaio 2018 Fabio Morasca

C'era una volta ad Alessandro Borghese 4 Ristoranti (Web)

Il ristorante C'era una volta di Genova sarà protagonista della prima puntata della nuova edizione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede la partecipazione dello chef Alessandro Borghese e che andrà in onda a partire dal 16 gennaio 2018, dalle ore 21.15, in prima Tv su Sky Uno HD. Il C'era una volta si confronterà con altri tre ristoranti dei Caruggi di Genova: il Moa Cashmere & Lobster, il 20 Tre e Le cantine Squarciafico. La proprietaria del ristorante C'era una volta si chiama Francesca, una vulcanica ristoratrice che gestisce il locale insieme a Federica. Francesca si definisce una donna divertente e alla mano ma, per quanto riguarda l'ambito professione, si definisce una cuoca molto pignola con una grande attenzione per i particolari e per la scelta delle materie prime da utilizzare. Francesca ha ereditato la passione per la cucina dalla zia che, quando era bambina, le insegnò come fare la pasta fatta in casa.

C'ERA UNA VOLTA: RECENSIONI SU TRIP ADVISOR

Francesca è genovese con origini siciliane. Per quanto riguarda l'arredamento del suo ristorante, Francesca ha deciso di riutilizzare oggetti provenienti dalla case delle sue nonne e delle sue zie. L'idea di Francesca e Federica è stata quella di ricreare un ambiente casalingo. Francesca è molto affezionata ai Caruggi di Genova che definisce un posto magico e ideale per comprare materie prime eccellenti. Per quanto riguarda le recensioni al ristorante presenti sul sito Trip Advisor, la valutazione che prevale è "Molto Buono" con 141 voti; segue "Eccellente" con 110 voti e "Nella Media" con 47 voti. Questa è una recensione positiva: "Accoglienza, cortesia, qualità e genuinità dei prodotti consumati nonché ottimo rapporto qualità prezzo fanno di questo locale un punto di riferimento per chi va a Genova...". Questa, invece, è una recensione negativa: "Il personale è scortese e sbrigativo, il locale poco pulito e il cibo così così".

