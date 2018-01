C'è posta per te, Chiara e Giuseppe/ I fidanzati svelano quanti soldi gli ha regalato Maria De Filippi

C'è posta per te: Chiara e Giuseppe, i fidanzati protagonisti della sorpresa con Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, svelano quanti soldi gli ha regalato Maria De Filippi.

16 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te, Chiara e Giuseppe

La storia di Chiara e Giuseppe, protagonisti di una delle sorprese della prima puntata di C’è posta per te, ha conquistato il pubblico di canale 5. Giovani e innamorati, i due ragazzi hanno dovuto fare i conti con la durezza della vita. Giuseppe, infatti, cresciuto dalla nonna dopo essere stato lasciato dalla madre, nonostante lavori, riesce a portare a casa solo 400 euro mensili. Una cifra misera che non gli permette di realizzare il suo sogno d’amore con Chiara con cui è fidanzato da cinque anni. Il ragazzo decide così di scrivere a C’è posta per te per fare una sorpresa alla fidanzata e, durante la prima puntata, ha lasciato senza parole Chiara insieme a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che sono stati protagonisti della sorpresa. Chiara e Giuseppe, al termine della sorpresa, hanno ricevuto due regali. Dopo la messa in onda della puntata, sul web, sono circolate numerose voci in merito ai soldi ricevuti in trasmissione. Non sono mancate anche le polemiche perché, a detta di qualcuno, Chiara non avrebbe bisogno di alcun aiuto economico. Di fronte ai tanti rumors, i due fidanzati hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it spiegando la verità sulla loro storia.

CHIARA E GIUSEPPE, LA VERITA’ SUI SOLDI

Quanti soldi hanno ricevuto Chiara e Giuseppe durante la scorsa puntata di C’è posta per te? Sono diverse le cifre che sono circolate sui tanti siti web, ma i due fidanzati, a Fanpage, hanno rivelato che la cifra non è così grande come si pensi. “Posso dire che non è molto, sicuramente non le cifre che ho visto girare sui social dove pare parlino addirittura di milioni. Venti mila euro? No, siamo molto sotto. Direi meno di 10 mila euro” - ha dichiarato Chiara che ha anche risposto a chi considera falsa la sua storia d’amore ed è convinto che Giuseppe, in realtà, non sia affatto povero sfoggiando degli abiti che un ragazzo con le difficoltà economiche di cui si è parlato nel programma di Maria De Filippi, non potrebbe avere – “tutti i vestiti che indossa Giuseppe facevano parte dell’armadio di mio padre che, purtroppo, non c’è più. Non sono abiti acquistati. C’è chi ha visto che indosso un solitario al dito e ha fatto storie anche su quello, ma costa 80 euro ed è l’ultimo regalo di mio padre. Tutto è assolutamente vero”. Chiara, poi, ha difeso la serietà della redazione di C’è posta per te che, prima di chiamare in trasmissione Giuseppe, ha verificato che tutto fosse vero.

© Riproduzione Riservata.