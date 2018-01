CRAIG WARWICK, ISOLA DEI FAMOSI 13 / Il sensitivo: “i concorrenti sono metà angeli e metà demoni. E uno…“

Craig Warwick, sensitivo inglese e concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi prima di partire per l'Honduras.

16 gennaio 2018 Fabio Morasca

Craig Warwick a L'Isola dei Famosi (Chi)

Craig Warwick sarà uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, quest'anno con la partecipazione di Stefano De Martino nel ruolo di inviato, che avrà inizio a partire dal prossimo 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Craig Warwick, per chi non lo conoscesse, è un sensitivo inglese, conosciuto per aver pubblicato un libro scritto a quattro mani con Caterina Balivo e per essere un medium in contatto con gli angeli, ovviamente, stando a quanto afferma il diretto interessato. Craig Warwick, prima dell'imminente partenza per l'Honduras, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi al quale ha fatto delle dichiarazioni che non passeranno inosservate. Al centro di queste dichiarazioni, infatti, ci sono alcuni di quelli che saranno i suoi compagni di avventura come la cantante Bianca Atzei o la showgirl ed ex attrice pornografica Eva Henger.

CRAIG WARWICK RINGRAZIA MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Warwich ha anche parlato di un concorrente di sesso maschile, dall'identità ignota, che ha deciso di aiutare durante il reality show: "Ho conosciuto i miei compagni naufraghi e posso dire che in Honduras ci sono metà angeli e metà “demoni”. Bianca Atzei ha una buona connessione con gli angeli. L’ho sentita. Eva Henger, invece, ha un angelo donna molto particolare accanto. Ma devo ancora capirlo. Diavoli? Niente nomi. Ma c’è un maschio, alto, forzuto, che ha bisogno di aiuto. Lui dentro ha il caos, lo aiuterò". Warwich ha deciso di partire per l'Isola dei Famosi per superare un periodo molto difficile della sua vita: il suo compagno Enzo, infatti, è reduce da una dura battaglia contro un brutto male. Sempre facendo riferimento a questo periodo, il sensitivo ha voluto ringraziare Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati per la loro vicinanza. Riguardo la Balivo, invece, Warwick si è mostrato abbastanza freddo: "Non l'ho mai più sentita. Ora voglio soltanto partire e vincere".

