Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Tra sfilate e nuovi impegni TV: i sogni della coppia per il futuro

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'ex ciclista dopo Pitti Uomo in quel di Firenze, confessa di amare il mondo della moda, la fidanzata intanto riceve una proposta...

16 gennaio 2018 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

In occasione di Pitti Uomo in quel di Firenze, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati alle prese con una serie di interviste esclusive. L'ex ciclista ha confessato a VelvetMag di partecipare all'evento per la prima volta anche se in passato si era già occupato di moda sportiva. Di seguito ha confidato di apprezzare questo mondo anche se ancora deve scoprirlo. Poi ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip: quale il ricordo più bello? Ma naturalmente il primo bacio con Cecilia. Una volta lontani dalle telecamere del programma, cosa si sono detti i due fidanzati? "Non c’è stata una frase particolare, ma è stata la sensazione di poter vivere la nostra storia d’amore al riparo delle telecamere", ha confessato. Poi ha specificato ancora una volta che parlare di matrimonio gli sembra ancora prematuro: "Sicuramente c’è l’augurio di poter costruire qualcosa di bello", ha affermato. Successivamente la nuova precisazione relativa all'armadio anche se: "Non ho niente da aggiungere, perché abbiamo detto più volte che non è successo nulla". In ultimo, un desiderio: "Ne ho tanti! Mi piacerebbe far crescere l’azienda di vini di famiglia. È un sogno che spero di realizzare".

Cecilia Rodriguez, dopo il GF Vip il nuovo impegno

Mentre Ignazio ha parlato dei suoi progetti e la gioia di viversi questa nuova parentesi della sua vita, Cecilia Rodriguez secondo ciò che riporta il settimanale Vero, sta ricevendo una serie non indifferente di proposte lavorative. A quanto pare, la sorella minore di Belen ha accettato un ruolo molto importante e la rivedremo in televisione dalla prossima primavera. Dopo la parentesi dedicata al Grande Fratello Vip tra ospitate e serate in discoteca, a quanto pare arriverà un impegno importante per poter mettere in piedi qualcosa di concreto nel mondo dello spettacolo. Intervistata da Vanity Fair insieme al fidanzato, proprio la ragazza ha parlato degli insulti della rete, affermando che nella vita comune per fortuna non succede: "È proprio così. A me per strada, nella vita reale, non è mai successo che qualcuno mi insultasse gratuitamente per quello che faccio nella mia vita". A questo punto, attendiamo con ansia di scoprire quale sarà il nuovo impegno televisivo della modella argentina.

© Riproduzione Riservata.