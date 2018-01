Chiara Nasti/ Star sui social e bomba sexy sull'Isola dei Famosi 2018: "Voglio mettermi a nudo"

Chiara Nasti, la giovane blogger pronta a sbaragliare la concorrenza sull'Isola dei Famosi 2018 con la sua carica sexy: la 20enne confessa di volersi mettere a nudo.

16 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Nasti compirà 20 anni il prossimo 22 gennaio, giorno in cui comincerà ufficialmente la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2018. Bellissima, determinata e con tanta voglia di mettersi in gioco, nonostante sia giovanissima, è riuscita a conquistare il suo spazio sui social diventando una delle fashion blogger più seguite in Italia. Su Instagram, Chiara Nasti vanta un milione e quattrocento mila followers. Un numero importante se si pensa che la sua avventura professionale è iniziata circa cinque anni fa. La Nasti, inoltre, condivide soprattutto scatti professionali cercando di limitare le foto e i video della sua vita privata. Sentimentalmente legata a Ugo Abbamonte che la sostiene in questo suo nuovo percorso. Chiara, infatti, dopo un libro ed una partecipazione al talent Dance Dance Dance, è pronta a vivere la sua nuova avventura che ha accettato anche perché sa di aver lasciato a casa una famiglia e un fidanzato che sono sempre dalla sua parte.

CHIARA NASTI, VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO

Sull’Isola dei Famosi 2018, Chiara Nasti non ha alcuna intenzione di risparmiarsi. La fashion blogger sarà la concorrente più giovane del reality, ma non per questo si tirerà indietro. "Non voglio dimostrare nulla a nessuno, non m’interessa fare la figa", scrive su Instagram, annunciando ai fans la sua partenza per l'Honduras. "Voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo completamente". Nessun doppio senso, però. L’intenzione di Chiara Nasti è riuscire a far vedere anche chi è realmente. Al di là dell’immagine bella e sexy, dunque, la blogger vuole conquistare i telespettatori anche con la sua testa. E di testa, Chiara ha dimostrato di averne abbastanza al punto che, sin da quando aveva 15 anni, ha un blog tutto suo.

