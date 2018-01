DEIANARA MARZANO 'LA TERRIBILE', ISOLA DEI FAMOSI 2018/ L'influencer di 'Saranno Isolani' vincerà il televoto?

Deianara Marzano, meglio nota come 'La terribile' è una dei tre finalisti che concorrerà per un posto all'Isola dei famosi 2018. Insieme a lei Franco Terlizzi e Valerio Schiavone.

16 gennaio 2018 Redazione

Isola dei famosi 2018

Deianara Marzano è una dei tre finalisti di 'Saranno Isolani', lo spin-off dell'Isola dei famosi 2018 che ha decretato i nomi dei concorrenti che potranno accedere a Cayo Cochinos. Insieme a lei ci saranno anche Franco Terlizzi e Valerio Schiavone e solo nella prima puntata del 22 gennaio Alessia Marcuzzi aprirà il televoto che decreterà il nome dell'uno futuro naufrago che potrà unirsi al resto del cast. La favorita a partecipare alla fase finale dell'Isola dei famosi è senza dubbio Deianara Marzano, la quarantenne influencer casertana nota con l'appellativo di 'La terribile'. Deianara è molto attiva sui social network, dove può vantare circa 32 mila followers, motivo per cui sono molte le persone che potrebbero supportarla in questa fase finale del reality show di Canale 5. Comica pungente e divertente, la social influencer ama discutere soprattutto di personaggi famosi e di temi di attualità.

Deianara La Terribile tra i finalisti di Saranno Isolani

Deianara Marzano meglio nota come 'La terribile' non si è tirata indietro nella sua prima esperienza a Saranno Isolani, lanciando spinose frecciatine anche ai suoi compagni di avventura. L'appellativo da lei scelto sembra essere più che adatto, considerando che lei stessa non ha risparmiato e non risparmierà nessuno con le sue battute al vetriolo. Nel video di presentazione lei stessa aveva chiarito i motivi della sua partecipazione al reality show: essere 'terribile' non solo sui social ma anche nell'isola. Riuscirà a raggiungere il suo scopo? Chi volesse scoprire qualcosa in più su Deianara e i suoi compagni di avventura a Saranno Isolani potrà farlo a partire da stasera: alle ore 18:20, infatti, Italia 1 trasmetterà le pillole dei migliori momenti da Playa Desolada, mentre domenica 21 alle ore 23:30 andrà in onda un lungo speciale con curiosità, litigi e molto altro ancora su Saranno Isolani.

