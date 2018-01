Detto Fatto/ Clamorosa gaffe in diretta: Caterina Balivo spiazzata

Detto Fatto, clamorosa gaffe in diretta dell'ospite di Caterina Balivo: una mamma parla del figlio e si lascia andare a dichiarazioni che spiazzano la conduttrice.

16 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Detto Fatto - Caterina Balivo

La diretta di un programma può sempre regalare delle sorprese al pubblico ma anche ai conduttori. Ne sa qualcosa Caterina Balivo che, nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto è rimasta letteralmente senza parole di fronte alla dichiarazione spontanea della sua ospite che, mentre raccontava un aneddoto sul figlio, si è fatta prendere la mano non misurando le parole usate. Il risultato è stato il gelo che è calato nello studio con Caterina Balivo che, per un momento, è rimasta senza parole. Tutto è accaduto durante il tutorial dedicato all’arredamento delle camere da letto dei bambini. L’ospite in studio, nello spazio a lei dedicato, ha commesso una gaffe che non è passata inosservata alle orecchie dei telespettatori e della stessa padrona di casa che, solitamente sempre con la battuta pronta, è rimasta senza parole.

LA GAFFE IN DIRETTA

All’interno di Detto Fatto, Caterina Balivo invita spesso donne e mamme. La protagonista della gaffe è stata una mamma che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Raidue per modificare l’arredamento della stanza del suo bambino e renderla più colorata. L’esperta si è così messa a lavoro per dare all’ospite di Caterina Balivo quello che chiedeva senza spendere nulla. La conduttrice ha, naturalmente, anche intervistato la sua ospite, una mamma che lavora come esperta di pubbliche relazioni. La signora ha raccontato di essere mamma di un maschio-alfa, con le idee molto chiare. Il bambino, infatti, non apprezzerebbe il lavoro della mamma preferendo usare il cervello nelle sue attività. “Lui vuole fare un lavoro col cervello”, ha spiegato l’ospite della Balivo. La signora ha poi raccontato un aneddoto delle sue giornate con il figlio commettendo la clamorosa gaffe: “Ieri sera mi ha chiamato mentre si faceva il bagno e mi ha detto 'Guarda mamma la schiuma copre tutto, anche il pis**llo che è grande", facendo calare il gelo sullo studio.

