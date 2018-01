EMANUELE TRIMARCHI/ Contro Lorenzo: è sfida per il titolo di “maschio alfa” (Uomini e Donne)

Emanuele Trimarchi è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...

A Uomini e Donne i corteggiatori di Sara e Nilufar sembrano più interessati a dimostrare chi è più “uomo” che a conquistare le due belle tronista. Ieri nello studio di Canale 5, è andato in scena l’Emanuele Trimarchi Show. In esterna con Sara, il corteggiatore romano - che in passato fu scelto da Anna Munafò, ma tra loro durò solo poche settimane - ha espresso senza troppi peli sulla lingua il suo parere sui rivali: “Lorenzo? Sta a fa il gioco delle tre carte come se dice a Roma! Luigi? Il tuo miglior amico, Gianluca? È zero, non mi preoccupa!”. In studio gli altri corteggiatori hanno cercato di rispondere alle accuse di Trimarchi, che però non ha lasciato loro possibilità di replica: “Io sono uomo, gli altri sono bambini, sono tutti lì per farsi vedere. Io sono uno squalo e voi pesciolini rossi, ci metto un attimo, io vi disintegro. Ho due p***e che mi fumano, sono un fenomeno”, è il succo di un battibecco tutto “bippato”. Insomma, una sfida in stile Trump-Kim Jong-un per dichiarare chi ha il “bottone” più grosso. Anche Nilufar ha scherzato sull’ego dei corteggiatori: “Mi sembra molto un atteggiamento da: Ce ripigliamm' tutt' chell ch'è 'o nuost!”, ha detto la tronista citando Gomorra.

NUOVO SCONTRO TRA EMANUELE E LORENZO?

Nonostante l’atteggiamento da spaccone, Emanuele Trimarchi è riuscito a instaurare un buon feeling con la tronista Sara che lo ha scelto per una seconda esterna in settimana. Oltre ai corteggiatori, però anche il pubblico in studio non ha in grande simpatia il corteggiatore romano. Daniela ha espresso la sua antipatia per il ragazzo che trova finto. Lui ovviamente non le ha mandate a dire neppure a una signora, suscitando il disappunto di Sara. “Era un ragazzino e tale è rimasto…quello che penso di te continuo a pensarlo…”, ha concluso la signora Daniela ricordando i trascorsi in trasmissione di Emanuele. Oggi, martedì 16 gennaio 2018, su Canale 5 dovrebbe andare in onda la seconda parte del trono classico: assisteremo a un nuovo scontro tra Emanuele e Lorenzo? Ricordiamo, infatti, che Emanuele ha criticato molto il fatto che Lorenzo non si sia ancora dichiarato per una delle due tronista…

