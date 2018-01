FRANCO TERLIZZI, ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Chi è l'ex pugile di Bitonto finalista di Saranno Isolani

Franco Terlizzi è uno dei tre finalisti di Saranno Isolani e avrà la possibilità di aggiudicarsi l'ingresso nell'Isola dei famosi 2018 con il televoto del 22 gennaio.

16 gennaio 2018

Da Saranno Isolani all'Isola dei famosi 2018?

Franco Terlizzi è uno dei tre finalisti di Saranno Isolani, lo spin-off dell'Isola dei famosi 2018 che dovrà scegliere l'ultimo concorrente non vip che andrà ad aggiungersi al cast esistente. Nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri pomeriggio Barbara d'Urso ha annunciato i nomi dei tre preferiti del pubblico, che avranno l'ambita possibilità di sbarcare in Honduras nell'isola di Cayo Cochinos. Il verdetto verrà annunciato solo nella prima puntata del reality show vip in programma per il 22 gennaio con un televoto a loro completamente dedicato. Ma chi è Franco Terlizzi e perché è riuscito a farsi amare dal pubblico che lo ha preferito ad altri appariscenti colleghi? Originario di Bitonto in provincia di Bari ma trapiantato a Milano, Franco è un ex pugile professionista per la categoria dei pesi massimi leggeri. Archiviata la sua carriera sportiva, ha intrapreso quella di personal trainer dei vip, venendo a contatto con diversi volti noti del mondo dello spettacolo.

Franco Terlizzi: un futuro da leader del gruppo sull'Isola dei Famosi 2018?

Nella sua esperienza a Saranno Isolani, Franco Terlizzi ha messo in mostra un carattere forte e sincero, a tratti trainante per il resto del gruppo presente a Playa Desolada. È stato spesso lui il punto di riferimento per i propri compagni e potrebbe esserlo anche nella sua eventuale prossima avventura in Honduras. Sposato da più di 25 anni con colei che ha definito il vero generale di casa, Franco Terlizzi considera la sua esperienza all'Isola dei famosi una pausa dalla vita coniugale: nel suo video di presentazione ha infatti ammesso di non avere paura di nessuno, tranne che di sua moglie! Sarà lui ad avere la meglio sugli altri due finalisti Deianara Marzano 'La terribile' e Valerio Schiavone? In attesa di scoprirlo, Mediaset ha deciso di permetterci di conoscerli meglio grazie alle pillole di Saranno Isolani che andranno in onda tutti i giorni dalle ore 18:20 su Canale 5 con i momenti più salienti delle avventure nella Maremma Toscana.

