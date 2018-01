Fedez/ Dal platino per "Favorisca i sentimenti" alle novità sulla gravidanza di Chiara Ferragni

Fedez, dalla certificazione del platino per il singolo "Favorisca i sentimenti" alle novità sulla gravidanza di Chiara Ferragni e la nascita di Leone.

16 gennaio 2018 Anna Montesano

Fedez e Chiara Ferragni

Tante belle novità per Fedez tra cui il concerto a San Siro in programma il primo giugno 2018. Per festeggiare i successi di questo biennio approda con J-Ax a Milano per un concerto evento che si chiamerà: La Finale! Dopo il sold out dell’Arena di Verona un altro importante traguardo per una delle coppie di maggior successo della scena musicale moderna. Intanto sono state rese note le nuove certificazioni Fimi per gli album e per i singoli più venduti del momento. Tra nuove e vecchie uscite discografiche, tanti sono gli artisti italiani ed internazionali che oggi, lunedì 15 gennaio, festeggiano con un disco d’oro o di platino. Il platino per il singolo Favorisca I Sentimenti di Fedez e J-Ax, dichiarazione d’amore per Chiara Ferragni, realizzata in occasione della proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona.

Fedez e Chiara Ferragni: la nascita di Leone sempre più vicina

Arrivano aggiornamenti anche sulla gravidanza di Chiara Ferragni con la gioia immensa di Fedez che non vede l'ora di abbracciare Lion. Su Instagram, direttamente dagli States, dove i futuri genitori si sono trasferiti in vista del parto, arriva una nuova ecografia del piccolo Leone, che di Fedez sembra avere le stesse labbra: "Il mio piccolo Lion ha le mie stesse labbra. Ok, mi somiglia... posso stare tranquillo", commenta orgoglioso il rapper su Instagram , mostrando lo scatto in 3d. Si profila un anno davvero meraviglioso per Fedez che sta raggiungendo traguardi importanti. La sua ascesa sembra davvero inarrestabile e la nascita del figlio metterà sicuramente una marcia in più al rapper.

© Riproduzione Riservata.