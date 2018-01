Francesca Barra/ Nuove minacce, sbotta a La Vita in diretta: "Ecco cosa hanno detto di mia figlia!"

16 gennaio 2018 Anna Montesano

Continuano gli attacchi contro la giornalista Francesca Barra attraverso i suoi canali social. Dopo il divorzio, la Barra trovato un nuovo amore: l'attore Claudio Santamaria, una relazione che tuttavia non è stata particolarmente apprezzata, tanto da suscitare migliaia di critiche. Ospite a La vita in diretta su Raiuno, Francesca Barra è tornata sulla spiacevole vicenda esprimendo i seguenti concetti: "Qualcuno ha osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre. Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione viene additata come se avesse fatto chissà cosa. Quando siamo bambine ci insegnano a credere nell'amore: non ho mentito, non mi sono chiusa in un motel, eppure questo non basta. La verità è che non ti perdonano di essere felice".

FRANCESCA BARRA, LE DONNE E LA CARRIERA

Ricordiamo che Francesca Barra si è laureata in Scienze della comunicazione, a Roma, con una tesi sulle donne in politica. È conduttrice e autrice televisiva e radiofonica. È stata ospite de La vita in diretta, per commentare cronaca nera. È stata inviata del Cristina Parodi Live, su LA7. Si occupava di cronaca per il quotidiano Pubblico e l'Unità. Conduce, su Rai Radio 1, il programma La bellezza contro le mafie, dal 2009. Nel 2012 ha pubblicato Giovanni Falcone un eroe solo, mentre nel 2011 Il Quarto Comandamento, editi da Rizzoli. Ha scritto il racconto Gli spietati nel libro Non è un paese per donne, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Ha collaborato con l'Unità e con il settimanale Sette, occupandosi di criminalità organizzata e donne vittime della 'Ndrangheta.

