GIULIA DE LELLIS/ Vittima di hacker nel giorno del suo compleanno

Giulia De Lellis, durante il suo ventiduesimo compleanno, ha vissuto una piccola disavventura: alcuni hacker hanno cercato di rubarle il profilo Instagram con oltre 2 milioni di follower.

16 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giulia De Lellis (Facebook)

Ieri, lunedì 15 Gennaio, Giulia De Lellis ha compiuto ventidue anni, m a il suo compleanno non è stato tutto una festa. La ex gieffini, come documentano i social, ha iniziato a festeggiare domenica14 di gennio e a mezzanotte ha spento le candeline. A un certo punto i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno iniziato a preoccuparsi quando Giulia De Lellis è scomparsa per qualche ora da Instagram, non avvisando più i suoi 2 milioni di follower della sua festa. Poche ore fa Giulia è riuscita a spiegare l’accaduto ai suoi fan: “Buongiorno, io ho passato una nottataccia perché hanno cercato di rubarmi il profilo Instagram. C’era qualcuno che viveva farmi un bruttissimo regalo di compleanno”, ha spiegato la ragazza in un video pubblicato tra le storie di Instagram. Il video, in cui compare anche il fidanzato Andrea Damante, è stato realizzato a Marrakech.

A MARRAKECH CON ANDREA DAMANTE

Per il compleanno della sua ragazza, Andrea Damante le ha regolato un viaggio a Marrakech, in Marocco, presso il Fairmont Royal Palm di. Di nuovo in possesso del suo profilo Instagram, Giulia ha pubblicato una serie di video in cui ringrazia i fan per gli auguri e per i consigli ricevuti su cosa vedere a Marrakech. In queste ore, mentre Giulia è in vacanza con il suo deejay veronese, sta girando una notizia - ancora da confermare - sulla ex corteggiatrice: secondo Novella 2000 la De Lellis sarebbe in trattative esclusive per diventare una naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino inviato speciale. Il cast dei concorrenti è stato ufficializzato, ma non è da escludere qualche colpo di scena…









© Riproduzione Riservata.