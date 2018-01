Giorgia Caldarulo/ Uomini e Donne, dal nuovo bacio con Paolo Crivellin allo scontro con Nilufar Addati

Giorgia Caldarulo protagonista della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne con il nuovo bacio con Paolo Crivellin e lo scontro con Nilufar Addati.

16 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Giorgia Caldarulo è una delle protagoniste della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Paolo Crivellin continua a portare avanti la sua conoscenza con le corteggiatrici e tra quelle che hanno maggiormente conquistato l’ex tentatore di Temptation Island 2017 c’è proprio Giorgia Caldarulo (prima dell’eliminazione) che, con il suo modo di fare, sembra aver fatto breccia su Paolo. Giorgia, infatti, non solo è riuscita a strappare un primo bacio a Paolo, ma nella puntata odierna sarà la protagonista di un’esterna passionale che scatenerà accese discussioni in studio. Prima dell’esterna con Giorgia, Maria De Filippi mostrerà le esterne fatte dal tronista con Marianna e con Angela. Con la prima ci saranno baci e tenerezze mentre con la seconda solo tante chiacchiere. Il vero colpo di scena avviene con l’esterna con Giorgia Caldarulo. Tra il tronista e la bella corteggiatrice, il feeling aumenta sempre di più e i baci passionali che i due si scambiano ne sono la prova.

PAOLO CRIVELLIN DIFENDE GIORGIA CALDARULO

Sarà un’esterna molto passionale quella che vedrà protagonisti Paolo Crivellin e Giorgia Caldarulo. Tra i due l’attrazione fisica è evidente e i due si scambieranno un bacio che infastidirà le altre corteggiatrici. In studio scoppierà l’ennesima discussione tra Giorgia, Angela e Marianna con la tronista Nilufar Addati che continua a non avere molta simpatia nei confronti della corteggiatrice. Giorgia, infatti, sarà accusati di non avere contenuti e di saper parlare solo con l’aspetto fisico. Le accuse rivolte a Giorgia scateneranno anche la reazione di Paolo Crivellin che, infastidito dalle critiche difenderà Giorgia. La Caldarulo, dunque, dovrà tirare fuori le unghie per difendere se stessa e far sì che Paolo Crivellin continui a fidarsi di lei e non si lasci travolgere dai dubbi degli altri protagonisti della trasmissione.

