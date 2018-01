HARRY E MEGHAN MARKLE/ Un film sulla loro storia d'amore prima del “royal wedding”

In attesa del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, l'emittente Lifetime ha annunciato un film sulla storia d'amore tra l'attrice americana e il secondogenito di Carlo e Diana

16 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Harry e Meghan Markle (Instagram)

Il 19 maggio 2018 il Principe Harry sposerà Meghan Markle. L'attrice (ormai ex) di Suits e il secondogenito di Carlo e Diana hanno annunciato il loro fidanzamento poco prima di Natale con tanto di foto ufficiali scattate dal fotografo di moda Alexi Lubomirski. “Grazie per tutti i fantastici commenti che avete riservato alle foto del fidanzamento del Principe Harry e della signorina Meghan Markle. La coppia è così grata per i messaggi affettuosi e generosi che hanno ricevuto durante questo periodo così felice della loro vita da aver deciso di condividere con tutti voi questa immagine”, è il messaggio che ha accompagnato uno degli scatti apparso sull'account Instagram ufficiale della Famiglia Reale. La storia d’amore tra l’attrice e il principe ha conquistato non solo l’Inghilterra, ma l mondo in terra. Alla messa di Natale nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham- prima volta di Meghan Markle da fidanzata ufficiale di Harry - l’ex attrice americana ha infatti rubato la scena alla futura cognata Kate Middleton. Non stupisce, quindi, che il canale televisivo statunitense Lifetime abbia deciso di trasformare la loro favola d'amore in un film per la televisione. Come riportato da Entertainment Weekly, domenica scorsa l'emittente ha dato notizia del film che si intitolerà: “Harry & Meghan: The Royal Love Story”.

IL FILM SULLA STORIA D'AMORE DI HARRY E MEGHAN

I casting per trovare gli attori che interpretarono i due innamorati sono già iniziati, il regista sarà Menhaj Huda (che ha diretto un episodio della serie “The Royals ), mentre Merideth Finn e Michele Weiss sono i produttori esecutivi del progetto. Il film “Harry & Meghan: The Royal Love Story” racconterà la storia di Harry e Meghan partendo dal loro primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune, sino al fidanzamento ufficiale. Stando alle prime indiscrezioni sembra che nel film verrà riservata particolare attenzione alla vita di Meghan Markle, single divorziata e attrice di una famosa serie tv. Non è ancora stata annunciata la date di messa in onda del film, ma è molto probabile che verrà trasmesso in prossimità delle nozze della coppia. D’altronde, Lifetime ha realizzato un film anche sulla storia tra William e Kate Middleton: il film “William & Kate: The Movie”venne presentato undici giorni prima del royal wedding (29 aprile 2011).

