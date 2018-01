HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi, 16 gennaio 2018)

Harry Potter e la pietra filosofale, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 16 gennaio 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, alla regia Chris Columbus.

16 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST DANIEL RADCLIFFE

Il film Harry Potter e la pietra filosofale va in onda su Italia 1 oggi, martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21.20. La pellicola (titolo originale: "Harry Potter and the sorcerer's stone") del 2001 è il primo lungometraggio della saga dedicata a Harry Potter, il giovane mago inventato dalla scrittrice J.K.Rowling che gli ha dedicato una serie di romanzi. La regia è di Chris Columbus che ha diretto anche il film seguente, Harry Potter e la camera dei segreti. Il film ha ricevuto tre nomination ai premi Oscar ed è stato campione di incassi, a oggi resta il film della serie che ha incassato di più insieme a quello conclusivo, Harry Potter e i doni della morte (Parte Seconda). Gli interpreti sono sempre gli stessi anche nei film successivi, almeno nei ruoli principali. Daniel Radcliffe è Harry Potter, Rupert Grint è il suo amico Ron e Emma Watson la sua amica Ermione. Il Preside della scuola di magia di Hogwarts, Albus Silente, è interpretato da Richard Harris, mentre Maggie Smith è la professoressa McGrannitt. Alan Rickman veste i panni del professor Piton e Lor Voldemort è Ian Hart, che nei film successivi sarà interpretato da Ralph Fiennes. Per girare le scene ad Hogwarts sono stati scelti diversi castelli storici dell'Inghilterra. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, LA TRAMA DEL FILM

Harry Potter è un bambino con origini molto speciali, anche se lui non lo sa. Rimasto orfano, da neonato è stato affidato alle cure dei suoi zii materni in attesa che fosse abbastanza grande per frequentare la scuola di magia di Hogwarts. Quando arriva il momento, però, i suoi zii non vogliono lasciarlo partire. Alla fine è il custode della scuola, l'enorme Hagrid, ad andare di persona a prelevare il piccolo Harry e a fargli da guida per introdurlo al mondo della magia. A scuola, Harry conosce quelli che diventeranno presto i suoi compagni di mille avventure, Ron ed Ermione, che è una babbana, ovvero viene da una famiglia di persone non dotate di magia. La scuola si rivela molto emozionante, non solo per le molte cose che Harry apprende, ma anche perché inizia a scoprire qualcosa di più su lui stesso, sulla sua famiglia, e su alcuni misteri che si celano tra le mura del vecchio maniero.

© Riproduzione Riservata.