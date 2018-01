IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE/ Su Cielo il film con Audrey Tautou (oggi, 16 gennaio 2018)

Il favoloso mondo di Amelie, il film in onda su Cielo oggi, martedì 16 gennaio 2018. Nel cast: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, alla regia Jean Pierre Jeunet. Il dettaglio.

16 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST AUDREY TAUTOU

Il film Il favoloso mondo di Amelie va in onda su Cielo oggi, martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta in lingua francese nel 2001 dalla casa cinematografica UGC in collaborazione con Canal + per la regia di Jean Pierre Jeunet che avvalendosi del supporto di Guillaume Laurant ha sviluppato anche il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche sono state composte da Yann Tiersen e la fotografia è stata curata da Bruno Delbonell mentre nel cast sono presenti Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta e Serge Merlin. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE, LA TRAMA DEL FILM

A Parigi viene una dolce e bella donna di nome Amelie. Lei lavora come cameriera presso un cafè ubicato in una delle zone più caratteristiche della capitale francese. Le sue giornate trascorrono in maniera candida tra le visite del proprio papà e le degustazioni di alcuni dolci a cui proprio non sa resistere come la creme brulè. Il giorno in cui a Parigi si consuma la tragedia di Lady Diana, Amelie mentre si trova nel proprio appartamento in maniera del tutto casuale rompe una piccola mattonella scoprendo al proprio interno una piccola scatola di latta. La scatola si palesa essere una sorta di scrigno in cui un bambino alcuni anni prima aveva gelosamente nascosto alcuni giocattoli ed oggetti cari. La cosa turba in maniera rilevante la donna che decide di mettere in atto delle ricerche per scoprire chi fosse quel bambino per fargli riavere quei splendidi ricordi. Giovandosi dell’aiuto del proprio vicino di casa, Amelie riesce a trovare quel bambino che nel frattempo è diventato un papà alla prese con delle difficoltà familiari che l’hanno portato a separarsi dalla moglie. Amelie organizza uno stratagemma per fargli riavere i suoi ricordi di infanzia senza fargli sapere chi glieli abbia ridati. Questa vicenda segna profondamente Amelie che decide di impiegare il proprio tempo libero per fare del bene alle persone che incontra lungo il proprio percorso di vita. Tuttavia, ad un certo punto, incontrando la persona che potrebbe renderla felice, Amelie capisce che è arrivato il momento di fare del bene a se stessa. Una bellissima storia d’amore che si incastona tra le vicende di vicini di casa e semplici conoscenti della dolce Amelie che vive evidentemente in un mondo tutto suo.

© Riproduzione Riservata.