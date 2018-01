IL RAGAZZO INVISIBILE/ Su Rai Movie il film con Ludovico Girardello (oggi, 16 gennaio 2018)

Il ragazzo invisibile, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 16 gennaio 2018. Nel cast: Ludovico Girardello, Valeria Golino, alla regia Gabriele Salvatores. Il dettaglio.

16 gennaio 2018

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST LUDOVICO GIRARDELLO

Il film Il ragazzo invisibile va in onda su Rai Movie oggi, martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata prodotta in Italia nel 2014 dalle case cinematografiche Indigo Film e Rai Cinema per la regia di Gabriele Salvatores. Le musiche sono state composte dal celebre pianista Ezio Bosso, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto della collaborazione di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo mentre nel cast figurano Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ksenia Rappaport, Noa Zatta e Hristo Jivkov. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL RAGAZZO INVISIBILE, LA TRAMA DEL FILM

A Trieste vive un ragazzo di 13 anni di nome Michele. La sua è un’età difficile, resa ancora più complessa dalla difficoltà nell’interagire con i ragazzi della sua stessa età che puntualmente lo prendono in giro per quelle che sono delle classiche situazioni di bullissimo. Un momento dunque particolarmente delicato della propria esistenza anche perché la madre Giovanna non sa offrirgli il supporto di cui avrebbe necessità. Le giornate a scuole sono passate per la maggior parte a contemplare la bella Stella di cui è pazzamente e segretamente innamorato. Un amore difficile se non impossibile in quanto, nonostante Stella sia una sua compagna di classe, praticamente ignora la sua esistenza. Tutto però sembra cambiare durante una festa di Halloween con Michele che si traveste da uno strano supereroe venendo ancora una volta preso in giro dai propri compagni. Il mattino seguente, però, Michele si rende conto di un fatto assolutamente straordinario guardandosi allo specchio, ed ossia, di essere diventato completamente invisibile. A questo punto il giovane ragazzo preso atto che si tratta di una sorta di potere che in qualche modo ha avuto dopo aver indossato quel costume, decide di sfruttarlo a proprio favore per vendicarsi dei compagni che per anni lo hanno preso in giro. Con il passare del tempo, il ragazzo scopre una incredibile verità sul proprio passato ed ossia di essere stato adottato e che i propri genitori sono di origini russe e per via delle radiazioni nucleari a cui sono stati sottoposti per un incidente, sono diventati una sorta di mutanti con poteri straordinari. Il ragazzo viene a conoscenza di un progetto sovietico di formare un esercito di persone con questi poteri. Tuttavia saranno proprio persone come lui a dargli la caccia sfruttando tutte le sue debolezze, compresa la dolce Stella.

