IL SEGRETO/ Eusebio Garrigues, padre di Cristobal, si presenta a Puente Viejo (Anticipazioni 16 gennaio)

16 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. Attenzione però al cambio di orario: con l'esordio del daily di Amici di Maria De Filippi, la telenovela spagnola comincerà con dieci minuti di ritardo, lasciando poi spazio a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso. Si ripartirà dagli ordini dati da Cristobal Garrigues ai suoi uomini: se qualcuno cercherà di avvicinarsi alla Miel Amarga, loro dovranno sparare senza esitazione anche a rischio di ferirlo mortalmente. Per Severo, Carmelo e l'amico Nicolas non sembrerà esserci scampo ma proprio in questa fase complicata farà il suo ingresso a Puente Viejo una persona che potrebbe riaccendere la loro speranza. Un uomo misterioso infatti farà abbassare i fucili ai collaboratori di Cristobal. Si tratterà niente meno che Eusebio Garrigues, il padre putativo del terribile individuo che con i suoi metodi e la sua violenza lo ha terrorizzato fin da quando era solo un bambino.

Il Segreto: Eusebio risolve il problema di Severo?

Eusebio Garrigues, che si presenterà a Puente Viejo nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio, chiederà a Severo e ai suoi fidati amici di allontanarsi dalla Miel Amarga. Sarà lui stesso infatti a cercare di trovare una soluzione alle crudeltà del figlio adottivo. Sarà in grado di arrivare là dove nessuno ci è riuscito prima? Ma i problemi non si limiteranno soltanto alla complicata situazione della tenuta. Anche a Los Manantiales le cose si metteranno male, soprattutto a causa delle ricerche di Camila. Quest'ultima non troverà da Lucia le risposte riguardo il suo tentato suicidio e deciderà di frugare nella sua stanza per proprio conto. Sarà qui che troverà la conferma ai suoi sospetti: il tradimento avvenuto tra Lucia e Hernando verrà dunque confermato? Nel frattempo a nulla serviranno i tentativi del padrone di casa di liberarsi della cubana, ricordandole come non ci sia amore tra loro...

