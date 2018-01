Il Terzo Indizio/ Anticipazioni: delitto Sarah Scazzi, prima docufiction sul caso Avetrana (16 gennaio 2018)

Il Terzo Indizio, le anticipazioni della prima puntata con Barbara De Rossi su Rete 4: il caso di Sarah Scazzi raccontato con il linguaggio della docufiction.

16 gennaio 2018 Emanuela Longo

Stasera, martedì 16 gennaio 2018, parte la nuova edizione de Il Terzo Indizio il programma a cura di Siria Magri condotto nel prime time di Rete 4 e condotto da Barbara De Rossi. Il programma si basa come sempre sui processi che hanno già attraversato tutti e tre i gradi di giudizio, dalla Corte d'Assise all'Appello, passando per la Cassazione. Al centro dell'attenzione casi di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica e sono giunti alla sentenza definitiva a carico degli imputati accusati di terribili crimini. Il tutto sarà raccontato con il linguaggio della docufiction, con la ricostruzione dei grandi casi che hanno segnato la storia della cronaca nera italiana. Barbara De Rossi avrà l’importante compito di introdurre e spiegare i filmati che riproducono le vicende processuali, dal primo grado alla Cassazione.

Tutto si basa ovviamente sugli atti giudiziari ufficiali, ma sarà ovviamente reinterpretato da attori professionisti. Con la trasmissione di Rete 4, la padrona di casa rinnoverà ancora una volta il suo grande impegno con e per le donne che da anni porta avanti aiutando concretamente le vittime di violenze, stalking ed abusi.

IL TERZO INDIZIO, ANTICIPAZIONI: IL CASO DI SARAH SCAZZI

Nella prima puntata della nuova stagione de Il Terzo Indizio, il caso di cronaca centrale sarà l’omicidio della piccola Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana, in provincia di Taranto, scomparsa misteriosamente nel caldo pomeriggio del 26 agosto 2010. Da allora trascorse un mese e mezzo di attesa, silenzio e speranze, disilluse in seguito al ritrovamento del cadavere di Sarah in un pozzo, in aperta campagna. La vicenda conquistò rapidamente l’attenzione mediatica anche per via della giovanissima età della vittima e per i protagonisti emblematici che ne furono ben presto protagonisti.

Prima del ritrovamento del cadavere, infatti, nessuno poteva immaginare che si sarebbe compiuto in un incredibile contesto familiare fatto di gelosie ed invidie.

Dopo tre lunghi gradi di giudizio, i giudici hanno stabilito che ad uccidere la piccola Sarah sono state la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina, mentre lo zio, Michele Misseri, è stato definito colpevole di concorso in soppressione di cadavere, nonostante fino ad oggi continui a sostenere di essere il solo responsabile del delitto della nipotina. Il Terzo Indizio, in occasione della prima puntata trasmetterà la prima docufiction mai realizzata sul giallo di Avetrana e rappresenta la più grande produzione targata Mediaset nel campo delle docufiction giornalistiche.

Le riprese sono durate due settimane e sono state realizzate proprio nei luoghi in cui viveva la piccola Sarah Scazzi, con attori professionisti salentini, numerose comparse e l’uso di un’ampia tecnologia. Saranno quindi ricostruiti gli ultimi istanti di vita della ragazzina con immagini inedite delle due famiglie e interviste ai genitori ed agli avvocati delle varie parti.

