Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast: chi vincerà Saranno Isolani? Nuove dinamiche di gioco e rivalità

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast. Alessia Marcuzzi svela "Nuove dinamiche nel gioco, un'isola dei mistero", e non mancheranno rivalità nel cast...

16 gennaio 2018 Anna Montesano

isola dei famosi 2018

Molti cambiamenti in vista nel corso della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018. A svelarlo è Alessia Marcuzzi nel corso dell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi 16 gennaio 2018. "Ogni anno cambiamo le dinamiche del gioco, ci saranno nuovi meccanismi studiati apposta per sorprendere i naufraghi. - esordisce la conduttrice, che ancora svela al suo pubblico - Vi posso anticipare che sarà l'Isola del mistero. D'altra parte con Giucas il mentalista e Warwick il sensitivo non potrebbe essere altrimenti". Al di là di queste novità, il format di base rimane lo stesso così come, quindi, la formula del programma: il pubblico non deve infatti preoccuparsi perchè, anche quest'anno, non mancheranno ardue prove, l'elezione del capitano, le nomination e molto altro.

RIVALITÀ TRA DONNE IN HONDURAS?

A tutto questo, però, verranno aggiunge cose che scopriremo solo nel corso della gara e che sorprenderanno non poco pubblico e naufraghi. Il cast dell'Isola dei Famosi 2018 è molto variegato e ricco di personalità molto forti. Questo ci fa da subito sospettare che non mancheranno in Honduras scontri e battibecchi tra i naufraghi. È soprattutto il cast femminile a prometterci scintille visto che molte delle donne in gara hanno caratteri forti e "fumantini": basti citare l'ex tronista Rosa Perrotta, la nota fashion blogger Chiara Nasti, l'attrice Nadia Rinaldi senza dimenticare l'opinionista e volto televisivo Eva Henger. Intanto si attende l'esito della nomination tra i tre finalisti di Saranno Isolani - Deianira, Franco e Valerio - che scopriremo lunedì 22 gennaio, nel corso della prima diretta. E chissà, infine, che sull'Isola non possano nascere sull'isola anche amori o flirt: nel cast non mancano infatti ragazzi e ragazze single, che potrebbero riservare al pubblico a casa tante e belle sorprese!

© Riproduzione Riservata.