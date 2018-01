Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast: svelati i concorrenti, ma rimangono due misteri

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: svelati i concorrenti ufficiali, ma il cast non è ancora al completo! Rimangono due misteri da risolvere...

16 gennaio 2018 Anna Montesano

isola dei famosi 2018

Il cast dell'Isola dei Famosi 2018 è stato annunciato e la partenza per tutti i concorrenti è ormai imminente. Non possiamo tuttavia parlare ancora di cast completo, che lo sarà invece soltanto nelle prossime ore. Due ancora i "misteri" da svelare: il primo riguarda il concorrente che vincerà "Saranno Isolani", conquistando di diritto un posto nel cast dei naufraghi Vip dell'Isola dei Famosi. Barbara D'Urso, nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri, ha svelato i nomi dei tre finalisti che partiranno per l'Honduras: si tratta di Deianira Marzano, 40 anni nota social influencer, Valerio Schiavone 40 anni regista teatrale e insegnante di Taranto e Franco Terlizzi 55 anni, ex pugile professionista barese e personal trainer dei vip. Scopriremo chi tra loro sarà il nuovo concorrente dell'isola dei Famosi 2018 soltanto nel corso della prima diretta con Alessia Marcuzzi su Canale 5.

ISOLA DEI FAMOSI 2018: DUE NOMI ANCORA DA SVELARE

Ma non è tutto: da risolvere c'è infatti un secondo mistero che riguarda un'altra concorrente a sorpresa. Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha infatti svelato che nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi arriverà in Honduras un'altra concorrente; le sue iniziali sono "E.M", ma di chi si tratta? Sarà questa misteriosa ragazza a completare il cast già composto da: Francesco Monte (ex tronista) Giucas Casella (illusionista) Filippo Nardi (ex Grande Fratello) Jonathan Kashanian (ex Grande Fratello) Nino Formicola (del duo Gaspare e Zuzzurro) Amaurys Perez (ex pallanuotista) Craig Warwick (parla con gli angeli) Marco Ferri (modello, ex concorrente del Gran Hermano Vip) Cecilia Capriotti (showgirl) Eva Henger (ex attrice a luci rosse) Bianca Atzei (cantante) Alessia Mancini (showgirl) Nadia Rinaldi (attrice) Chiara Nasti (fashion blogger) Francesca Cipriani (ex Grande Fratello) Paola Di Benedetto (ex Madre Natura di Ciao Darwin) Rosa Perrotta (ex Uomini e Donne)

