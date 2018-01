Karim Capuano/ L'ex tronista di Uomini e Donne arrestato per aver staccato l'orecchio al vicino (Pomeriggio 5)

Karim Capuano, l'ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere stato arrestato per aver staccato il lobo dell'orecchio ad un vicino, è tornato in pista con il cinema.

16 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Karim Capuano

Karim Capuano è stato uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. La sua avventura nel programma di Maria De Filippi risale al 2001. Karim, infatti, è stato uno dei primi protagonisti di Uomini e Donne, pronto per trovare l’amore in tv. Nonostante la sua lunga esperienza alla corte di Maria De Filippi, Karim non riuscì a trovare l’amore In questi anni, Capuano è tornato in auge per i fatti di cronaca. Karim, infatti, nel 2013, è stato arrestato dopo aver staccato a morsi il lobo dell'orecchio destro a un vicino di casa durante una lite. Prima del fattaccio, Karim Capuano finì nuovamente nel mirino della cronaca nera nel 2008 quando fu condannato anno e sei mesi e a una multa di 2 mila euro per aver aggredito un conducente di taxi a Milano. Dopo i fatti di cronaca che lo hanno visto protagonista, di Karim Capuano si sono perse un po’ le tracce fino a quando lo scorso anno si è presentato al festival di New York nelle vesti di produttore e attore con il film "Fratelli di sangue".

L’INCIDENTE, IL COMA E IL RITORNO ALLA VITA

Karim Capuano non ha fatto parlare solo di sé per essere stato arrestato, ma anche per un incidente spaventoso che l’ha coinvolto nel 2012. In seguito al terribile impatto, l’ex tronista di Uomini e Donne finì in coma. Dopo tanti mesi e una lunga riabilitazione, Karim Capuano si è ripreso completamente e ha raccontato anche la sua esperienza mistica. “Sono stato cinque giorni in coma irreversibile, a braccetto con Gesù. Sono la prova che Cristo esiste davvero. Adesso sicuramente questa situazione mi ha cambiato tantissimo. Sono sempre stato un bravo ragazzo. In base ai programmi che ho fatto, risultavo arrogante, ma sono un ragazzo del Sud che ha vissuto tanto e che ha sempre cercato di crearsi degli spazi e crearne per gli altri", confessava qualche tempo fa Karim. Insomma, dopo aver lasciato il trono di Uomini e Donne, Karim ha avuto numerose disavventure che, ora, sembra aver superato completamente.

