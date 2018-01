Kim Kardashian e Kanye West/ È nata la terza figlia della coppia, avuta da madre surrogata

16 gennaio 2018 Anna Montesano

Kim Kardashian

Kim Kardashian e Kanye West sono diventati di nuovo genitori! Dopo le numerose voci circolate nelle ultime settimane, secondo le quali i due stessero per avere un terzo figlio, grazie a una madre surrogata, oggi arriva la conferma. È arrivato da poco l'annuncio della Kardashian - «Lei è qui, siamo così innamorati» - ha scritto sul suo sito la Kardashian annunciando la nascita della bambina, una femmina, venuta alla luce alle 12.47 del mattino del 15 gennaio. La bambina al momento del parto pesava quasi tre chili e mezzo, ha fatto sapere Kim Kardashian attraverso il suo messaggio: «Io e Kanye siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bellissima bambina. Siamo incredibilmente grati alla nostra madre surrogata che ha reso realtà i nostri sogni con il più grande regalo che ci potesse fare".

Kim Kardashian e Kanye West: ecco il motivo della madre surrogata

E ancora "North e Saint sono emozionatissimi di accogliere la loro sorellina» ha aggiunto la star hollywoodiana sul suo sito. In effetti le voci di un bambino attraverso madre surrogata erano state confermate da Kim Kardashian che aveva spiegato di voler ricorrere all’utero in affitto dopo i gravi problemi di salute avuti con le due gravidanze: i medici, infatti, le avevano detto che in caso fosse rimasta incinta nuovamente avrebbe rischiato addirittura la vita. La coppia non si è però arresa ed ha preso questa decisione che ha portato alla nascita di una bambina. Ricordiamo che Kim Kardashian e Kanye West hanno già due figli: North, di quattro anni, e Saint di due.

