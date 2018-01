L'UOMO DAI 7 CAPESTRI/ Su Rete 4 il film con Paul Newman (oggi, 16 gennaio 2018)

L'uomo dai 7 capestri, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 16 genaio 2018. Nel cast: Paul Newman, Jacqueline Bisset ed Ava Gardner, alla regia John Huston. Il dettaglio.

16 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PAUL NEWMAN

Il film L'uomo dai 7 capestri va in onda su Rete 4 oggi, martedì 16 gennaio 2018, alle ore 16.35. La pellicola western - titolo in lingua originale The Life and Times of Judge Roy Bean - è stata prodotta nel 1972 dalla casa cinematografica First Artists per la regia di John Huston mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati estesi da John Milius. Le musiche sono state composte da Maurice Jarre e la scenografia è stata ideata da Tambi Larsen. Nel cast figurano il grande Paul Newman, Jacqueline Bisset, Ava Gardner, Tab Hunter e John Huston. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'UOMO DAI 7 CAPESTRI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Nel vecchio West un fuorilegge conosciuto con il nome di Roy Bean è vittima di un truffa da parte di un gruppo di uomini che peraltro lo percuotono abbondantemente lasciandolo senza cavallo e mezzi di sostentamento in pieno deserto. Deciso a vendicarsi, Bean riesce a sopravvivere in maniera quasi miracolosa ritrovando la forza e soprattutto i suoi assalitori che sono nel frattempo diventati i proprietari di un saloon in un piccolo villaggio della zona Ovest degli Stati Uniti. Bean a questo punto mette in atto la propria vendetta prendendoli di sorpresa uccidendo ognuno di loro. Diventato padrone del saloon e convinto di essere stato miracolato in un certo senso Bean passa dalla parte della legge decidendo di cambiare completamente vita. Grazie al suo carattere piuttosto forte e deciso, Bean si impone immediatamente nel piccolo villaggio assumendo il ruolo di giudice. Tuttavia il suo essere criminale viene a galla con Bean che di fatto, mette a servizio la giustizia di quella che è la sua personale legge. Passano gli anni e sotto il proprio dominio quello che era un piccolo villaggio cresce fino a diventare una cittadina. Di volta in volta, Bean nomina degli sceriffi che sono completamente assoggettati al proprio volere. Questa che per lui sembra essere un sogno ad occhi aperti si spezza nel momento in cui muore accidentalmente la sua compagna messicana Maria Elena, nel mettere al mondo il loro figlio. L’uomo distrutto dal dolore lascia che venga eletto un sindaco a lui avverso che con l’appoggio della cittadinanza ottiene la cacciata dello stesso giudice. Dopo aver vagato per una ventina di anni nel west, Bean fa ritorno nella cittadina per una sorta di resa di conti che porterà alla completa distruzione di quel posto con duello finale tra Bean ed il sindaco nel quale perderanno la vita entrambi.

© Riproduzione Riservata.