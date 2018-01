LA GUIDA INDIANA/ Su Iris il film con Clint Walker (oggi, 16 gennaio 2018)

La guida indiana, il film in onda su Iris oggi, martedì 16 gennaio 2018. Nel cast: Clint Walker, Edd Byrnes e John Russell, alla regia Gordon Douglas. La trama del film nel dettaglio.

16 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST CLINT WALKER E EDD BYRNES

Il film La guida indiana va in onda su Iris oggi, martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola western (titolo originale: Yellowstone Kelly) realizzata nel 1959 negli Stati Uniti con la regia di Gordon Douglas, il soggetto è stato tratto dal romanzo Yellowstone Kelly scritto nell’anno 1957 da Clay Fisher mentre la sceneggiatura è stata curata ed adattata da Burt Kennedy. Il montaggio è stato eseguito da William H. Ziegler, le musiche sono state composte da Howard Jackson ed i costumi sono stati realizzati da Marjorie Best. Nel cast figurano nomi leggendari della storia del cinema come Clint Walker, Edd Byrnes, John Russell, Ray Danton e Claude Akins. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA GUIDA INDIANA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Nel vecchio e selvaggio west, un cacciatore grande conoscitore dello stato del Wyoming ed in particolare della vallata di Yellowstone di nome Luther, viene interpellato dalle forze americane all’interno di un forte dove si era recato per acquistare delle trappole. Qui, il maggiore Towns gli chiede di fare da guida sul territorio in maniera tale da evitare di cadere vittime di imboscate da parte degli indiani Sioux. Luther, ben sapendo come sia nelle intenzioni del maggiore lo spingere gli indiani verso un progressivo abbandono di quelle terre, decide di rifiutare la proposta, cercando di rimanere neutrale allo scontro. Una decisione che mette in cattiva luce lo stesso Luther rispetto ai tanti soldati presenti nel forte che iniziano a schernirlo e a provocarlo. Soltanto un giovanotto di nome Anse si schiera dalla sua parte, guadagnandosi il suo rispetto e la possibilità di diventare il suo aiutante durante le battute di caccia. Lasciato il forte, Luther assieme ad Anse incominciano ad occuparsi della caccia fino al momento in cui vengono fatti prigionieri da una tribù di indiani guidata da Gall il quale però avendo un vecchio conto in sospeso con Luther che in pratica gli salva la vita, lo lascia libero assieme al suo aiutante. Purtroppo, pochi giorni dopo presso l’accampamento di Luther, si presenta una donna indiana di nome Wahleeah sanguinante per via di un colpo. Poco dopo arrivano Gall e suo nipote Sayapi, entrambi interessati alla donna. Luther con grande diplomazia riesce a convincerli nel lasciare da loro la ragazza allo scopo di provvedere alle cure. Durante questa convivenza nasce del tenero tra Luther e la ragazza la quale racconta la propria storia. Questo darà vita ad uno scontro tra il cacciatore e gli indiani con tanto di intervento da parte dei soldati.

